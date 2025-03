El valor de la mayúscula inicial

Comenta Compartir

Cuando se declara el Belenismo como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Real Decreto 481/2022, de 14 de junio, la mayúscula inicial ... se justifica en el sentido expresado por la Real Academia Española: «Se escriben con mayúscula inicial todos los elementos significativos del título de los textos o documentos de carácter legal o jurídico» y, con más motivo, al tratarse de un desarrollo de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, sobre todo en su artículo 12. Por otra parte, «el Belén trasciende lo estrictamente religioso para encuadrarse en una dimensión más amplia, la cultural, convirtiéndose en un hecho sociológico», como se puede leer en el artículo 2 del decreto y se recoge en una carta a la directora publicada el 29 de diciembre. La declaración ministerial menciona también que el Belén contribuirá a «revalorizar» oficios artesanales especializados y su «dimensión económica y productiva» y a «potenciar los usos de la tradición». Gracias a la dirección de la Escuela Politécnica de Cáceres, el belén inclusivo y tiflológico montado contó con una modesta financiación para imprimir en 3D una reproducción de las figuras originales del artesano Castells, de forma que pudieran tocarlas invidentes asociados a la ONCE en su visita al belén en enero y así participar sensorialmente en esta manifestación cultural. Por contraste, a una solicitud de noviembre pasado de financiación para esa finalidad, el rector de la UEx consideró inapropiado «financiar con fondos propios actividades que tienen como finalidad la realización de un acto religioso de una confesión determinada» y posteriormente indicó que por su carácter religioso la UEx no intervendría en la difusión del belén de la Escuela Politécnica ya montado. Para concluir, el 22 de febrero tuve oportunidad de compartir estos comentarios con el rector, llegando a la conclusión de que a final de 2024 difundiremos el belén de la Politécnica, destacando la dimensión cultural, con la ayuda del Gabinete de Comunicación de la universidad. Mis colaboradores y las personas con las que he compartido esta realidad en mis correrías extremeñas, andaluzas, castellanas, catalanas, toscanas y alentejanas se alegrarán de la rectificación, muestra de sabiduría.

Temas

Cartas a la directora