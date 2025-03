La JMJ: inversión y gasto

Comenta Compartir

«Gasto» se entiende como un dinero sin retorno, que se va y no regresa, mientras que de una «inversión» siempre se espera un retorno. ... La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa es una inversión para el futuro. Jóvenes que escuchan, asumen y transmiten con sus vidas el mensaje de no temer afrontar el futuro que ya están construyendo; jóvenes abiertos a la vida, formándose personalmente y formando familias con hijos que nos sostendrán cuando abandonemos la vida laboral, jóvenes que participan en actividades de voluntariado, atendiendo a personas mayores y enfermos con cariño y abnegación; jóvenes sirviendo con una sonrisa, tratando a todos por igual. Me quedo con los jóvenes del Papa, que podrán ser capaces, además, de despertar a otros jóvenes de su letargo acomodaticio y consumista y transformar su apatía en ilusión. En resumen, las JMJ son una bocanada de aire fresco y una inversión rentable socialmente.

Temas

Cartas a la directora