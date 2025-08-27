HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Cultura en la Alta Extremadura

Juan Rebollo Bote

Aldeanueva Del Camino

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:03

El escritor moralejano Luis Roso se ha lamentado por la poca atención recibida (con excepciones) tras la aparición de su nuevo libro 'Leyenda de sangre'. ... No es la primera vez que le ocurre, pese al eco nacional que tuvo 'El crimen de Malladas' hace unos años. Salvando las enormes distancias, me he sentido identificado, ya que 'Lusitania en el horizonte' tampoco tuvo demasiada repercusión regional. Cabe preguntarse por qué un escritor extremeño como Luis Roso, que ambienta sus historias en Extremadura y que organiza un evento literario que atrae a los mejores escritores de novela negra al ámbito rural extremeño –Gata Negra–, no goza de mayor atención. ¿Quizá porque no valoramos lo nuestro? ¿Acaso porque el norte extremeño está 'demasiado lejos'? ¿Tal vez porque la cultura nunca fue nuestro fuerte?

hoy Cultura en la Alta Extremadura