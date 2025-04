De San Juan de Puerto Rico a San Juan de Ulúa

Comenta Compartir

Hay veces que es mejor no enterarse. Estos tiempos están prietos de desengaños e incomprensiones. Que se lo digan, si no, a Juan Ponce de ... León, aquel esforzado conquistador, que no es que conquistara mucho, pero a la postre fundó, pobló y protagonizó hechos memorables. Puerto Rico, esa isla, y la Florida, el océano, el Caribe, las raíces hispanas. ¿Qué es eso de Estado Libre Asociado? Tendría que habérselo preguntado a tantos portorriqueños como iban, en aquellos años, a estudiar medicina en Salamanca. A ver, 'man', qué vaina es esa.

Contra ciertos fastos que se iban a celebrar y a conmemorar la fundación de San Juan, unos indecentes 'portorros', renegados e ignorantes, tiraron la estatua de Ponce de León y la hicieron cisco. ¡Cómo pesa la influencia protestante anglosajona yanqui! A su fundador lo tratan así. ¿Cómo tratarán a don Hernando Cortés que hizo lo que hizo? ¿A qué fue, pues, a San Juan de Ulúa? Ya les digo, acabo de echarme para el coleto dos biografías del de Medellín, la de Esteban Mira, español, y la de José Luis Martínez, mejicano. Digan lo que quieran, y muy bien trabajado y dicho por cierto, pero aquel hombre que llegó a San Juan de Ulúa con quinientos y pico de barbudos, si no era de otra galaxia cerca le andaba. Y un desvío. Al pobre Juan Ponce de León le hicieron la vida imposible las cuestiones administrativas de los chupatintas de la Corona. Él tenía que descubrir y no lo dejaban ni a sol ni a sombra. Venga a ponerle palos en las ruedas. Así ¿cómo iba a llegar a Bímini ni a descubrir Las Fuente de la Eterna Juventud? Lo que consiguió fue un flechazo envenenado que dio con su vida en un camastro de La Habana, que entonces se llamaba San Cristóbal de la Habana. Pobre don Juan Ponce de León. Esto ya no hay quien lo aguante ni por dónde cogerlo. A veces se pregunta uno que para qué están ese Instituto de Cultura Hispánica o ese otro Instituto Cervantes. ¿Por qué no salen dando voces y cantándole las cuarenta, o las ciento cuarenta, a todos esos miserables renegados que tanto atacan la memoria de los españoles que estuvieron en las Indias? ¿Eh, qué pasa, señores embajadores en Méjico, en Santiago o en Quito? ¿'Et cum'? ¿Hasta cuándo y cuánto hay que aguantar las ofensas? Me repito, sí señor... y a mucha honra. Lo malo, lo peor no esa caterva de ingratos ignorantes, hispanoamericanos a su pesar, que deshonran las estatuas de sus conquistadores y civilizadores; lo peor está aquí, lo malo y criminal es esta ralea de vendepatrias resentidos que no pueden ver ni en las memorables pinturas de nuestros clásicos las glorias hispanas de otros siglos. ¿Ya no está San Juan de Ulúa en Yucatán? Pues estuvo. Los indios oían a los españoles hablar y decían. «Yucatán» (No entiendo), y los barbudos dijeron: «Esto se llama Yucatán». Allí estaba San Juan de Ulúa. Y desde allí a Tenochtitlan un viaje muy entretenido. Y no estos tiempos grises, mortecinos y desangelados que vivimos.

