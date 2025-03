Como socialista

Comenta Compartir

Cuando manifiesto mi opinión siempre procuro pronunciarme sobre hechos, no sobre intenciones y procuro criticar con argumentos aquellas decisiones políticas que no comparto. Asimismo me ... preocupo de criticar las consecuencias de aplicar ciertas políticas, cuando siento que son contrarias a los objetivos que pretenden. Me gusta hablar de hechos y no de intenciones y siempre desde la razón política y no desde la fe.

Siempre he dicho que los partidos políticos no son propiedad de sus dirigentes, ni siquiera de sus afiliados. Cierto es que las 'listas' son elaboradas por ellos, pero de nada valdrían si no fueran validadas por los ciudadanos. Listas que se confeccionan desde el Partido y que deben ser aceptadas, por los electores, en función al compromiso que adquirimos con ellos. En mi quehacer político siempre he procurado que existiera la menor distancia entre los principios que defiendo en privado y mi actitud y discurso en público. El PSOE es mi partido desde los años ochenta del pasado siglo y siento que el mejor servicio, a sus siglas e historia, es defender con coherencia, honradez y firmeza los compromisos que asumimos con los ciudadanos para que así se pueda conseguir que nos otorguen su confianza. En este momento de cambio de la Secretaría General en nuestro Partido, los extremeños y en particular los socialistas debemos agradecer a Guillermo Fernández Vara su entrega y dedicación a Extremadura y deseamos acertar en nuestra elección de quien le sustituirá. Tanto Lara como Miguel Ángel han demostrado su entrega al partido y estoy convencido de que sea quien sea electo, el cierre de filas está garantizado. La unidad del partido como gran fuerza progresista hará que Extremadura vuelva a recuperar con entusiasmo y empuje la resolución a las necesidades y problemas que acucian a nuestros ciudadanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora