Sigo reflexionando

Comenta Compartir

Siempre he participado activamente en alianzas democráticas, trabajando en no pocas iniciativas, junto todos aquellos que combaten la extrema derecha, el populismo y el racismo. ... Me siento comprometido en fortalecer el trabajo de educación antirracista y antifascista. Sigo comprometido con una activa política contra la discriminación y por la participación por más democracia. Estoy en contra de la comparación de ideas de izquierda con el pensamiento fascista, extremista y totalitario. Porque la visión de un mundo pacífico, justo y democrático nunca podrá equipararse con un mundo inhumano de fascistas y neofascistas. La política tiene que crear condiciones para garantizar la protección y el desarrollo de la identidad, la lengua y la cultura, y asimismo estar alineada con normas internacionalmente reconocidas. La diversidad cultural y las artes en todas sus formas son esenciales para una democracia viva. Y es necesario para nosotros, los de izquierda, crear un marco propio y generar espacios libres para el desarrollo de una sociedad democrática y socialmente justa. Porque todas las personas deben tener la posibilidad de participar en la riqueza cultural de la sociedad; ya que estamos comprometidos con la preservación del apoyo cultural público y nos oponemos a una explotación sin límites de los servicios culturales, la privatización y el desmantelamiento de la infraestructura pública. Me siento en conexión con todos los que ven esta sociedad de manera crítica e insisten en el cambio. Abiertos a diversos diseños de otra forma de vida y reforzando las perspectivas emancipadoras. La cultura es la memoria que combina la tradición con la actualidad, como base de comprensión y tolerancia. Por eso lucho por una sociedad socialista, donde cada uno tenga la libertad de decidir su propia vida y cerciorarse que puede realizarla en el conjunto de una sociedad solidaria. El socialismo y la democracia son inseparables y por eso queremos un tipo de desarrollo económico y progreso científico y tecnológico que preserve el medio ambiente y poder legar a las generaciones futuras un mundo mejor. Por eso queremos que el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar formen una unidad, luchando por un orden mundial que se caracterice por la paz, la solidaridad y la justicia. Cada vez más, estoy convencido que de esta forma será posible establecer una democracia social.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora