La seguridad colectiva

Abogo por la no violencia, por el rechazo a la violación del derecho internacional, los derechos humanos y al empleo de soluciones militaristas en los ... conflictos. Debemos luchar, junto a los movimientos por la paz, por prevenir la violencia y la solución cívica de los conflictos. Y para ello hay que lograr una paz con justicia social, más allá de la simple ausencia de violencia. Y como requisito previo, para un desarrollo pacífico y duradero, alcanzar las condiciones sociales, económicas y ambientalmente sostenibles. La guerra no es un medio de la política. Me opongo a la combinación de esfuerzos militares y civiles, y evitar esa aceptación de la militarización de la política exterior, empleando términos como «cooperación civil y militar» y los conceptos de «seguridad en red». Los problemas solo pueden afrontarse de manera pacífica mediante el diálogo sobre la base del consenso jurídico. La pobreza, el cambio climático, las epidemias, las guerras, la desnutrición, el abastecimiento de agua, la seguridad energética, la globalización y las estructuras de comercio justo solo pueden ser tratados de manera conjunta mediante la cooperación mundial. Pero para que puedan cumplirse estos preceptos se requiere una reforma que otorgue mayores derechos a la ONU, mayores derechos económicos, una mayor eficacia de las organizaciones y la legitimidad al Consejo de Seguridad. Por eso estamos a favor de una sociedad democrática y social que nos encamine hacia una sociedad socialista. Retomando el Estado del Bienestar pleno de logros constitucionales y democráticos, así como regulaciones ambientales para la solución de conflictos sociales y políticos

Porque queremos una sociedad de libertad, igualdad social, justicia y solidaridad, luchamos por una sociedad democrática, social y ecológica a la busca de cambiar el país hacia una sociedad de socialismo democrático.

Cartas a la directora