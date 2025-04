Reflexiones de un demócrata

Comenta Compartir

Me gustaría desenmascarar a los demagogos, porque siempre les estorba la rectitud de los hombres que rigen con esa personalidad que les otorgan los principios. ... Tras épocas de corruptelas y camarillas se recompensan las maniobras arteras de los que no tienen escrúpulos. La democracia, anclada en la servidumbre del dinero, parece estar dominada por quien la ha monopolizado. Por eso hemos de aprender la importancia de la responsabilidad entre elegidos y electores. Sigue existiendo corrupción y la gente se desespera porque no llegan las soluciones, mientras que para eludir responsabilidades la clase política se escuda en cuestiones legales. Lo fundamental es distinguir entre las esferas de la política y lo político, construyendo una identidad sustentada en lo político como lugar de constitución de un pensamiento acerca de la vida de los hombres en sociedad, es decir, su pensamiento político; y la política como lugar de estrategias de gestión de poder con un posicionamiento en la actuación comunicativa. Y en nuestro mundo la reflexión sobre los desafíos de desarrollo sustentable y de la ecología se convierten en interrogantes tan graves como las que rodean los debates sobre la democracia. Me planteo, ¿la democracia es el poder del número o el poder del número razonable?

Todos los mecanismos tienen por objeto organizar y construir una relación entre la sociedad y el poder político, que es la confianza. Ahora cada vez más la desconfianza ocupa un lugar más estructurante y ya no es solo la manifestación de una exigencia, que se transforma en desasosiego y cambia de naturaleza. Ya que la crítica social y la económica, en particular en el trabajo, está cambiando de actores y surgen otros que representan un cambio. Desde cierto punto de vista, cuando se habla de democracia directa –expresada por sondeos permanentes– tiene el peligro de confundir a la sociedad con la expresión del momento. Con una democracia indirecta se podría pasar de la inmediatez, de la pasión, de la reflexión a la razón; y en democracia si hay una utopía positiva es la que convierte al pueblo para que discuta y razone. En estos momentos solo veo como posibilidades: la visión populista, determinada por la utopía de la inmediatez; una visión racional o una tecnócrata conservadora. Son tres puntos de vista, pero entiendo que es más importante la visión racional, porque permite discutir con otros y a la vez poder vencerlos. Para ello necesitamos campeones de la deliberación razonada, de la emoción y con lengua emocional, pero con deliberación razonada que es la que hace tener éxitos a los gobiernos y ganar elecciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director