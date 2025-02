Proclama democrática

Comenta Compartir

Ante el abuso de la práctica política del «difama que algo queda» me gustaría que los españoles valoremos lo ocurrido en el día de ayer, y no nos dejemos llevar por publicaciones mediáticas ni por críticas políticas interesadas. Por ello quiero recordar que los delitos ... contra el honor son la injuria y la calumnia, que son expresiones vertidas con el fin de desacreditar la honorabilidad de una persona. Delitos regulados en los artículos 205 al 216 del Código Penal, Título XI del Libro II y asimismo recogido en el artículo 18.1 de la Constitución, donde aparece recogido el honor como derecho fundamental. El delito de calumnia consiste en imputar un delito a una persona sabiendo que es falso. Y la injuria es la imputación de hechos o la manifestación de opiniones que lesionen la dignidad de una persona, menoscabando su fama y atentando a su propia estimación. En el Juzgado 41 de Plaza de Castilla de Madrid se han abierto diligencias contra la mujer del presidente de Gobierno, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción, basado en una denuncia (vaya libelo) del Sindicato Manos Limpias, que avanzó El Confidencial. Y Pedro Sánchez, en una carta dirigida a la ciudadanía denuncia la «máquina de fango» de la derecha y la ultraderecha, en la que manifiesta necesitar parar y reflexionar sobre su deber al compromiso político y al servicio público. Y, en afirmación de ese compromiso, en la sesión de control en el Congreso, manifestó que «a pesar de todo lo ocurrido sigo creyendo en la Justicia de mi país». Ante esta situación considero que los ciudadanos deben reflexionar y levantar su voz en apoyo del sistema democrático. No es una cuestión de apoyo partidista sino defender el sistema democrático que nos dotamos, regulado por las leyes y la Constitución. Y me parece muy triste que tenga que escribir esta reflexión sobre los valores democráticos y la libertad en el 50 aniversario del 25 de abril, día en el que nuestros hermanos portugueses nos enseñaron el camino.

Cartas a la directora