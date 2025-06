Lo primero que hemos de plantearnos es si la ideología de izquierda es una alternativa viable en este mundo globalizado, porque los partidos de izquierda ... últimamente solo se han mostrado críticos con el sistema. Pero no ofrecen rotundas alternativas a las políticas neoliberales, tal vez por haber eludido o renunciado a algunas de sus señas de identidad.

¿Dónde está la izquierda? Porque si el objetivo de la dictadura del capital es desmantelar el cuerpo social, debemos también estar convencidos que se puede superar el capitalismo si conseguimos construir una mayoría que permita edificar lo referente al trabajo y la vida de forma diferente. No solo me refiero a la acción de los políticos, sino también a los ciudadanos que han dejado de hacer sus deberes y que deberían sentir vergüenza por no articular y apoyar candidaturas que sustituyan la derecha cleptocrática y establecer una verdadera democracia

Socialismo y democracia deben mantenerse inseparables para alcanzar un desarrollo económico y un progreso científico-tecnológico que preserven este legado, de un mundo mejor, a nuestras futuras generaciones. Y para eso el Estado de Bienestar y de Derecho deben formar una unidad que recupere la soberanía fiscal frente a los emporios globales. Y en las actuales circunstancias será difícil que emerja de nuevo el socialismo. Recuerdo las palabras de Indalecio Prieto: «Los socialistas debemos abordar la magna tarea de conquistar a los españoles. Por eso ahora nos queda el reto de su reconquista, pero dando a la gente respuesta a sus sueños y esperanzas demostrándoles que conocemos sus problemas, necesidades, deseos, emociones y expectativas».