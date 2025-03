Elecciones europeas

Comenta Compartir

Los socialistas seguimos gestionando para evitar las injusticias que suelen hacer los populares, porque nuestro sentido político consiste en procurar compensar las desventajas que sufren ... los menos favorecidos, no solo para que sobrevivan, sino para que puedan cubrir adecuadamente sus necesidades. Estamos a las puertas de una reestructuración europea y por eso tratamos de recuperar los derechos de la mayoría social que el neoliberalismo ha fracturado y están siendo amenazados por la ultraderecha, debiendo afianzar y blindar esos derechos para que nunca sean arrebatados, a la mayoría, en beneficio de unos pocos. Porque los socialistas representamos a los que han perdido, están perdiendo y pueden perder sus derechos para que no les sean arrebatados y puedan recuperar su dignidad, fundando una democracia económica que establezca la preeminencia de los derechos sobre la mercantilización de la vida. Instituyendo un programa de derechos universales ligados a valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad; y tratando de poner freno y reparando los desastres ecológicos provocados por modelos de desarrollo depredador. Y para ello necesitamos instituciones federales para constituir un modelo de solidaridad compartida para potenciar la verdadera significación del socialismo, que siempre se opone a la lógica de la dominación, a la explotación y sacralización del modelo económico capitalista, y poner fin, en Europa, a la hegemonía neoliberal. Como socialistas seremos los defensores de los derechos de todo ser humano. Y por eso me sigo planteando no apartarme nunca a un rincón a la espera de mejores tiempos, ya que el olor de nuestra rosa conseguirá hacernos sentir la emoción de un jardín lleno de sueños y nos despertará ilusiones, para ese nuevo tiempo que nos merecemos.

Temas

Cartas a la directora