Mis deseos

Siempre me ha preocupado realizar una transformación socio-ecológica hacia un futuro sostenible con actividades económicas y una vida en función de ahorrar recursos y ... preservar el medio ambiente. Deseo una revolución energética basada en fuentes renovables de energía, sin opciones nucleares, que no se haga a expensas de los pueblos del sur y que no represente una mayor destrucción de recursos ecológicos. Debemos luchar por una sociedad incluyente en la que cada uno encuentre las condiciones en las que pueda desarrollar sus habilidades, capacidades y talentos, y en la que nadie quede excluido. Tanto en la vida de hombres y mujeres debe haber tiempo para un trabajo bien remunerado, la familia, el cuidado de hijos, parejas y amigos, así como para la formación individual, el ocio, la cultura y el compromiso político. Necesitamos pensiones solidarias para todos; queremos una renta mínima, solidaria para las personas mayores en un marco seguro de pensiones. Seguro también basado en la atención en materia de salud que garantice todos los necesarios servicios de medicina y enfermería. Una educación para sentar las bases de una vida independiente y solidaria que permita la participación activa en una sociedad con compromiso democrático. Todas las personas deben tener la oportunidad de la libre expresión cultural y la participación en la comunicación cultural. También hemos de redistribuir el ingreso y la riqueza de arriba hacia abajo y garantizar y mejorar el financiamiento de los servicios públicos. Y a través de una democracia más directa y participativa –incluso en forma de referéndum– el derecho de los derechos civiles y la democratización de todas las esferas de la sociedad. Luchando por toda forma de discriminación por razones de sexo, edad, condición social, concepción del mundo, religión, origen étnico, orientación o identidad sexual o debido a cualquier discapacidad. Por un mundo libre de armas, la prohibición de las exportaciones de armas y la conversión de las industrias de defensa en industrias de producción civil. En definitiva, debemos pelear por una solidaridad y cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, porque estoy convencido que nuestro mundo es lo suficientemente rico como para alimentar razonablemente a toda la humanidad. Expreso mi solidaridad a todos los que luchan por la paz, la justicia social y política. Y la realización de la dignidad humana.

Cartas al director