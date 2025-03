A los demócratas

La radicalización de la derecha y su connivencia con la ultraderecha desbordan los parámetros en los que se desenvuelve la política española. Europa nació para ... superar los nacionalismos, y por ello su proyecto político integrador y de valores, son claves para combatir el secesionismo y cualquier forma de populismo. Lamentablemente los populismos y los nacionalismos han calado con fuerza inesperada y tanto a la izquierda y a la derecha, entre los de arriba y los de abajo, resurgen nostalgias y prende la fascinación por los discursos mesiánicos y rupturistas.

¿Cómo consiguen estos exaltados cautivar a algunas personas con esos relatos políticos que creíamos superados? Desde una comprensión crítica, debemos articular la propuesta de un nuevo patriotismo cívico que reivindique con fuerza los valores de la democracia, para reconstruir nuestro sistema político y social. Lo planteo como una invitación coral a comprometerse en favor de la democracia institucional que frene el terremoto que sacude hoy el orden democrático internacional.

La preocupación es la supervivencia y ¡ojalá! el robustecimiento del régimen democrático. Vivimos una situación fluida e incierta y lo que hagamos o dejemos de hacer dependerá, en buena medida, de nuestro futuro común, que se ha visto acompañado por sombras: paralización económica, crecimiento excepcional de la informalidad, falta de oportunidades laborales y educativas... en definitiva, deterioro de las condiciones de vida de las familias,

Es preocupante que imperen en el territorio nacional la escala desde la extrema riqueza a la extrema pobreza pero la falta de 'grises' intermedios no permite construir un nosotros inclusivo. A través de reglas e indultos con privilegios se benefician a unos en perjuicio de otros. Lamentablemente son vividos por los beneficiarios como si fueran derechos. Los partidos creen que la descalificación del contrario redunda en beneficio propio –lo que uno gana lo pierde el otro– y se regocijan. Y no se dan cuenta que todos pierden a los ojos del público. Hoy la complejidad social no permite una relación directa entre gobierno y ciudadanos. Y no olvidéis que el futuro no está escrito.