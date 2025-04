Comenta Compartir

El mayor problema de la democracia no solo reside en elegir a los gobernantes, sino en poder controlarles para que hagan aquello por lo que ... fueron elegidos y también sancionarlos por todo aquello que deberían haber hecho. Este es el meollo de la cuestión, ya que para controlar a los políticos se necesita disponer de una ciudadanía bien informada sobre lo que hacen, lo que implica, no solo medios de comunicación críticos sino unas instituciones plurales e independientes y asimismo algo imprescindible, como que exista alternancia (riesgo de ser desalojado del poder). Los sistemas electorales como el nuestro se caracterizan por responder a las preferencias de los ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos, porque todos deben tener igualdad de oportunidades para: formular sus preferencias; para manifestarlas públicamente tanto individual como colectivamente y recibir igualdad de trato por parte del gobierno. Tal vez estas condiciones no sean suficientes para que exista la democracia, por lo que las instituciones sociales deben garantizar la libertad de asociación, de expresión, de voto (tanto sufragio activo como pasivo), pluralismo, elecciones libres, justas e imparciales...

Hoy en las modernas democracias occidentales ha perdido peso el factor ideológico del comportamiento electoral y político de los ciudadanos; como una especie de voto desviado –al votar otras orientaciones ideológicas– producido tal vez por cambio generacional o por una lenta transformación de los valores políticos dominantes y la movilidad social. Estoy convencido de que el votante no descubre la utilidad de su voto y la realidad política demuestra que todos los partidos políticos se mueven en busca del espacio que maximice sus votos, reelaborado su esencia ideológica y, muchas veces, sustituyendo su componente expresivo por otro de corte utilitario como explicación del voto que se emite. Viendo lo que está pasando, me pregunto ¿Quo vadis, democracia?

