¿Por qué lo toleramos?

La desinformación con fines de acoso, deshumanización y asesinato de la reputación nos obliga a hacer frente a los daños materiales, emocionales y a mantenernos ... políticamente activos. Hoy por desgracia la descalificación personal se ha convertido en una herramienta que parece no fallar y para evitar estos desafíos debemos ayudar con diálogos francos y con un consenso para encarar los desafíos del país. Y, por otro lado, mientras se conformen menús de lamentables proselitismos hacia una derecha y ultraderecha mantendremos al país enterrado en la cloaca de verdades a medias y en una narrativa de odios que empantanan los esfuerzos en sentido contrario. Preocupa que bajo el mencionado argumento de la libertad de expresión se amparen en todo tipo de falacias que se traducen en una anarquía de quienes se creen dueños de la opinión pública, de la verdad absoluta o el derecho a la protesta. Todos tenemos derecho a acudir al debate público con propuestas y programas, lo imperdonable es que muchas de ellas, siendo válidas, se oscurecen porque algunos les dan prioridad al chisme y a las sospechas. Y en estas ocasiones la gente decente, en su manifestación pública y dentro de la relevancia que pueden darse desde los medios de comunicación, este tipo de prácticas deben ser rechazadas, pues no solo sirve mirar hacia otro lado. Y, en contraste a las calumnias de los portavoces del fascismo, debemos reflexionar sobre la creatividad, transformando este trauma en arte y belleza, para comunicar el sentimiento de unión y no del resentimiento aislado.

