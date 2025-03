Socialismo democrático

Ante los disparates que vengo escuchando últimamente, no paro de pensar en que la socialdemocracia siempre se refiere a la búsqueda de caminos a través ... de un reformismo moderado y de un progreso que actualmente está en el centro, ya que la mayoría de la gente europea no es radical. Por eso se dice en política, quien ocupa el centro, gana las elecciones. A pesar de que en esta era de populismo y de crisis de los viejos partidos la socialdemocracia creo que puede y debe volver a levantar cabeza en Europa. Convencido como estoy de que nuestra acción política inspira a otros partidos socialdemócratas, mientras que los partidos moderados conservadores sufren, debilitados por una ultraderecha rampante.

La familia socialdemócrata se enfrenta a no pocas dificultades, aunque existe una gran oportunidad con un clima positivo gracias a narrativas como el derecho a la salud, a la educación, a servicios públicos gratuitos y universales. Y en este cuadro España se presenta como un bastión de relieve, dando impulso transformador –gracias a los fondos europeos– y explorando en materia de derechos y libertades. El problema es que, en los últimos años, no ha conservado a todos sus electores que se han sentido olvidados y abandonados por la degradación de su esperanza. Y no los recuperaremos solo con la promesa de incrementos salariales si no conseguimos que se sientan reconocidos, y acompañados. En definitiva, respetados. Unido a la atomización de las masas obreras, sindicatos y afiliados a partidos y grupos sociales, vemos que a la socialdemocracia le cuesta conectar con ellos. Y por eso debemos vigilar, cuando se habla de logros, porque al final es más la victoria de una personalidad que de un partido. Para ser creíbles se trata de preocuparse de la gente que trabaja duro, de una población normal que se siente abandonada. Por eso, ante la inseguridad se debe responder con políticas sociales y decir con claridad algunas cosas, como que los inmigrantes son indispensables. Creo por eso que debemos encabezar e insistir en el discurso en materia migratoria, en la lucha feminista y el impulso de las minorias por identidad u orientación sexual. Bien cierto es que el PSOE ha impulsado con gran vigor las iniciativas en estas áreas, situando a España a la vanguardia europea en la mayoría de asuntos relacionados con este marco. No obstante, falta valentía buscando consensos o compromisos que acaban dejando de lado valores, como la búsqueda de una transformación verde justa. Un camino lleno de dilemas y dificultades.

La globalización y la necesidad de proteger el clima nos hacen temer que pueden desaparecer muchos empleos industriales que han garantizado el bienestar para muchas personas. Y esa presión sobre el ambiente será la medida sobre la que se decidirá el futuro, como ha ocurrido en la pandemia, aflorando las fragilidades de este mundo moderno. En los próximos años deberemos debatir si el crecimiento económico es compatible con la preservación de una tierra habitable. Por eso los partidos progresistas deberán debatir entre avanzar hacia objetivos verdes, pero sin propinar, en el camino, un golpe excesivo al crecimiento económico y también a las clases más frágiles y expuestas a los costes de la transición ecológica. No olvidemos que el hallazgo de los caminos intermedios es la historia de la socialdemocracia y que la búsqueda de ese proceso, a través de un reformismo moderado, es esencial en la construcción de todo Estado próspero y feliz.