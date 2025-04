Sobre lo municipal

Comenta Compartir

La libertad de los ciudadanos para determinar su propia vida depende en gran medida de las autoridades locales, porque ellas deciden gran cantidad de las ... inquietudes importantes de la vida cotidiana. Por ello debemos comprometernos con el fortalecimiento de la autonomía local y con una propiedad municipal fuerte que desarrolle un servicio público eficiente. Para que la democracia no sea un cascarón vacío, somos conscientes que los municipios siempre necesitan recursos financieros y oportunidades para influir no solo en lo social, sino también en lo económico. Los municipios no son solo administraciones, sino un nivel decisivo de gestión. Y es aquí donde los ciudadanos viven las contradicciones del desarrollo social y experimentan cómo funciona la política. Porque es en los municipios donde se pueden probar nuevas formas de vida y en los que los servicios de interés general preserven la propiedad pública y eviten la privatización de los servicios municipales.

Considero que para fortalecer la democracia local se necesita la participación ciudadana en la toma de decisiones. Necesitamos una comunidad ciudadana solidaria para que la gente pueda decidir sus propios asuntos a través de los partidos políticos, asociaciones, clubes e iniciativas y asumir la responsabilidad en las diversas tareas de los distintos sectores de la sociedad. Para ello es necesario transparencia y control público, no solo para el cumplimiento de normas sociales como ecológicas. Razones por las que debemos lograr un socialismo democrático en lucha por un mundo diferente que pretenda alcanzar el cambio de la sociedad en que vivimos.

