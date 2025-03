¿Segunda Transición?

Comenta Compartir

Dentro del PSOE debemos volver a crear estructuras en las que podamos llevar a cabo la tarea de desarrollar visiones del mundo con nuevos lenguajes ... y políticas concretas. Creo que hay razones para examinar el sistema español a la lógica federal, ya que podría mejorar el autogobierno e integrar mejor estos territorios que hoy se sienten incómodos en el sistema autonómico. El actual, compuesto con textura federal pero sin cultura federal, en definitiva un Estado competitivo pero no cooperativo. Existe pues la necesidad de delimitar las competencias del Estado y de las comunidades. No hay más que fijarse en las disfunciones, inequidades, desigualdades y asimetrías de nuestro Estado autonómico. Algunos ejemplos: el gasto sanitario por persona/año oscila entre 1.000 y 1.600 euros; la renta mínima entre 300 y 700; la factura fiscal se diferencia en tres puntos porcentuales; etc. Por ello la desconfianza y falta de lealtad de la Administración central con las comunidades y de estas entre ellas mismas generan dificultades para el funcionamiento del Estado. Además, la actitud de los partidos impide los acuerdos mucho más que el desacuerdo en el contenido de las reformas. Si no existe lealtad institucional, se genera un cúmulo de peligros y desorganización. Una reforma federal implica que las comunidades-estados comprueben que, a través de sus propias instituciones, pueden participar en la vida política y en las decisiones del Estado federal. También que el sistema de financiación esté basado en criterios claros de equidad y justicia fiscal.

Necesitamos un nuevo impulso político que otorgue al Estado un proceso de descentralización, que ya se aproxima a ser federal de facto, y con modelo federal de iure. Para ello habrá que reformar el Senado, como auténtica Cámara de representación territorial, como está definido en el Artº 69.1 de la Constitución. Y esos aspectos principales de una reforma constitucional del Senado, en sentido federal; del sistema de financiación de las comunidades; el sistema de reparto competencial, etc. tendría un impacto positivo en la solución de los problemas de la cuestión territorial en España. Acometer estas reformas podría considerarse una Segunda Transición, que implicaría la autonomía y el avance democrático.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión