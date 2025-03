No se resuelven los problemas en Badajoz

Comenta Compartir

Nos faltan muchas cosas en Badajoz. Pues parece mentira que tras tantos años de gobierno del PP –¿estable?– no se hayan programado planes estratégicos para ... alcanzar en nuestra ciudad buenos resultados de desarrollo y progreso. Sufrimos una nefasta clase política, aburrida y anquilosada, que no sabe o no quiere resolver los problemas de todos los ciudadanos. Y parece que el Partido Popular, como responsable del gobierno de la ciudad, sigue sin darse cuenta de que seguimos incomunicados por tren, avión y carretera; que siguen sin solucionarse los problemas de las barriadas, casi todas... y al no mejorar los cauces de comunicación el gobierno municipal no quiere hacerse eco de las peticiones que le viene reclamando la ciudadanía. E insisten en 'vender' que se han tomado las adecuadas decisiones aunque las soluciones adoptadas solo se han podido aplicar con el apoyo de otras instituciones. Pero sin reconocer su apoyo, y pirateando a su favor siempre esa gestión. Pues las mayores inversiones y casi las únicas han provenido del Estado central, autonómico o de la Diputación de Badajoz, y muchas veces los populares les critican, censuran y hasta «muerden la mano que les aporta sustento».

Dejo para el recuerdo el listado de ofertas realizadas por el gobierno municipal y siempre incumplidas. Todos los pacenses las conocemos y es lamentable que sigan ocurriendo estos incumplimientos desde una Corporación cuya obligación siempre debería ser el atender a los ciudadanos –a todos– y demostrar ser receptivos con sus problemas para darles solución. La experiencia demuestra que cuando se está mucho tiempo en un mismo sitio, los representantes políticos acaban por creerse los amos. Y, por higiene política, democráticamente los ciudadanos deberíamos invitarles a cambiar de aires.

Cartas a la directora