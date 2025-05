Comenta Compartir

Ayer, 15 de abril, al leer la carta a la directora sobre el sectarismo de Pedro Sánchez - como antiguo docente se me han revuelto las ... tripas al comprobar lo poco que hemos sabido transmitir a otras generaciones. Y me permito hacer unas reflexiones sobre el contenido expresado, que enmascara la corrección política y que por desgracia se han ido extendiendo a muchos ámbitos del espacio público, con acusaciones «ad hominem», buscando la denigración del disidente. Más que nunca, hoy sufrimos un abuso del discurso de odio –verdadera espada de Damócles– sobre todo hacia el que expresa ideas críticas respecto de personas o grupos, incluso aunque carecieran de ánimo de injuriar. No cabe duda que, para la coexistencia pacífica entre personas. la armonía social es indispensable, sin olvidar que en una sociedad libre no se debería excluir del debate crítico toda cuestión de relevancia social, no solo protegiendo el contenido, la forma y el tono de las informaciones e ideas. Y no podemos olvidar que no se beneficia al bien común social la exclusión de ningún asunto de debate público; la estigmatización del disidente incitando su expulsión; ni la manipulación lingüística usando clichés para intentar mantener el control ideológico del espacio público.

Cartas al director