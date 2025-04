Reflexión sobre el PSOE

Los resultados de las últimas elecciones han producido una sorpresa general. Los vaticinios tanto de políticos, medios de comunicación y empresas de estudios electorales han ... tenido que ver poco con la distribución de los votos. Tal vez se haya debido a que se han olvidado principios fundamentales de la política democrática, porque el futuro nunca está escrito, solo el pueblo puede escribirlo.

He estado siempre involucrado en democracia por el compromiso político e intelectual, ya que aprendí –por influjo tanto paterno como materno– la importancia de compatibilizar la cultura del esfuerzo y de la cooperación. Fui educado en valores liberales, democráticos y reformistas, basados en lo mejor de los sistemas educativos español y francés.

Desde el primer momento, sin descuidar las facetas social y reivindicativa, participé en movimientos estudiantiles antifranquistas y finalmente en partidos políticos de izquierdas.

A lo largo de mi vida me he expresado en artículos sobre el socialismo, la libertad, la justicia, la calidad democrática y la socialdemocracia. Por eso me veo obligado a reflexionar sobre nuestra situación actual. Por eso me permito considerar, ante la ciudadanía, que Pedro Sánchez no consigue que su imagen sea percibida como un «hombre de Estado» con sensibilidad social, por lo que intuyo que resulta difícil explicar el «hilo conductor» de la acción del gobierno, ya que se necesita un mayor trabajo de síntesis y globalidad que dé un mayor 'punch' al discurso no solo ideológico y político, sino también de gestión. Estoy seguro de que no se dejará convencer por la derecha, ya que ha sido y sigue siendo muy virulenta con él y le digo que es fundamental, para la estabilidad democrática, verle siempre a la izquierda. Sentirse socialista o socialdemócrata da igual, pero me parece importante reorientar las políticas informativas del Gobierno, tal vez creando una oficina que recoja y explicite las políticas gubernamentales. Pienso que tratar la información es un elemento fundamental de la política de todo Gobierno. Estoy convencido también que su liderazgo es clave para expresar ese «hilo conductor» del Gobierno y considero que, desde la dirección del PSOE, debían ser más agresivos y mordientes en sus informaciones y las síntesis. Teniendo los objetivos claros, como tarea para este nuevo curso político desearía que recuperemos la iniciativa. Y explicarlos con claridad para ser entendidos.