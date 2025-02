Recuperar los derechos sociales

Comenta Compartir

Reguemos con esfuerzo nuestra «rosa» para conseguir volver a sentir ese «jardín lleno de sueños» que despiertan las ilusiones y crear un nuevo tiempo, volviendo a fundamentar y restaurar. No estamos solo para gestionar, porque nacimos para conseguir condiciones de vida dignas, procurando compensar las ... desventajas que sufren los desfavorecidos, no solo para que sobrevivan sino para que puedan cubrir sus necesidades. Debemos tratar de recuperar los derechos de la mayoría social fracturados por el neoliberalismo. Los socialistas debemos representar a los que pierden o han perdido derechos, no solo canalizando frustraciones sino luchando con ellos para que puedan recuperar la dignidad mediante los valores sociales de democracia, igualdad, justicia, conocimiento... que no deben estar supeditados al interés privado. Fundando una democracia económica que establezca la preeminencia de los derechos sobre la mercantilización de la vida. Instituyendo programas de derechos universales: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; de libre circulación, migración y asilo y asimismo tratar de poner freno a los desastres ecológicos provocados por modelos de desarrollo depredador. Y creo que para conseguir estos objetivos hemos de crear instituciones federales con solidaridad compartida. Porque si queremos recuperar el verdadero significado del socialismo, debemos oponernos a la dominación, explotación y sacralización del modelo económico capitalista. Sin olvidar que el socialismo es rebelión contra la negación de la humanidad; porque somos los defensores de los derechos de todo ser humano, para que sea tratado como tal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora