¿Cómo pensar hoy la lucha socialista?

Si en la disputa cultural y de valores hemos formado consumidores no nos hemos convertido en buenos ciudadanos. La izquierda no ha estado decidida en ... pelear el avance de la conciencia en los sectores que han vivido una mejora económica con gobierno progresista, y tal vez por eso, se ha favorecido la generación del núcleo ideológico de la extrema derecha. Todo gobierno progresista, valiéndose del crecimiento económico, la ampliación de los mercados internos y el crédito no ha protegido los temas vinculados con la desigualdad, por lo que necesitamos un nuevo ciclo progresista que enfrente y piense estos límites.

Como socialistas, debemos rescatar el significado de militancia. Porque militar es un acto de insistencia, persistencia, esperanza y, en definitiva, una apuesta de futuro. El espacio de la política y la estrategia es el propio partido. La nueva deriva, en cambio, es la expresión política del movimiento social. Movimiento que construye sus espacios de representación a través del partido y es en él donde se deben discutir las estrategias y luchas concretas. El mejor camino no pasa sólo por la propaganda, la agitación social o una supuesta cultura académica. Y considero que es en la lucha de los movimientos sociales donde se generaron y se generarán los embriones de la construcción socialista. No creo en un modelo de partido único que inspire la construcción socialista del futuro. Y más allá de los balances tampoco debemos importar o repetir experiencias históricas. Porque hoy es imposible hablar de socialismo sin pensar en otro modelo de desarrollo. Si quisiéramos resumir la lucha socialista en una fórmula, habría que decir que se trata de combatir la desigualdad social. Por lo que no hemos de olvidar que, los socialistas en nuestra militancia, lidiamos con riesgos de burocratización, la adaptación institucional y la falta de democracia en las organizaciones. Por eso considero que la construcción de formas de poder popular podría ser un antídoto contra las desviaciones burocráticas en toda organización política. Y sólo un movimiento social fuerte y activo hará que el gobierno avance en un programa para combatir las desigualdades del capitalismo.

