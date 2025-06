Magnífica atención pública

Comenta Compartir

Siempre he entendido por salud un estado de completo bienestar físico, mental y social. No en conseguir la ausencia de afecciones o enfermedades. Y he ... deseado que, a ser posible, las personas sean atendidas cerca de su hogar, independientemente de su situación económica, social o situación de residencia. Porque la salud no es una mercancía y siempre debe estar organizada como un servicio público.

Ese era mi deseo, y lo he podido comprobar estos días por una experiencia directa. Diagnosticaron a mi esposa la necesidad de una operación de corazón (cierre de orejuela). Como ambos somos funcionarios de educación, nuestra asistencia médica está cubierta a través de una compañía médica privada y somos personas mayores, y nos veíamos obligados a tener que desplazarnos fuera para poder hacer dicha intervención. Solicitamos el permiso para poder realizarla en Badajoz, y debo decir que la compañía accedió a permitir la intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Badajoz y cubrir los gastos de esta intervención. Y quiero resaltar, desde el inicio del proceso, la agilidad de los servicios del SES, que gestionaron en menos de un mes la documentación, las pruebas preoperatorias, la hospitalización y la operación. El trato recibido en el Hospital Universitario por todo el personal implicado, en especial el jefe de la Unidad Cardiología y todo su equipo, las atenciones recibidas y la empatía en el trato con todos los profesionales, me llevan a reconocer su magnífica preparación y la satisfacción como usuario de sus servicios. ¡Viva la sanidad pública!

