Una juventud menos reivindicativa

Siempre he manifestado mi apoyo a los líderes del PSOE, pero nunca he dejado de reivindicar la necesaria reforma federal de la Constitución para resolver ... el problema territorial de España, para mí basada en el diálogo entre todos los que se sienten distintos pero quisieran seguir viviendo juntos. Cuando más se necesita la política para sortear las dificultades y sufrimientos de la gente, muchos han dejado de creer en la política. Y a pesar de tantos inconvenientes, mantengo mi compromiso, que me llevó un día a ingresar en el PSOE.

Recuerdo que –desde el mayo del 68– en las décadas 70 y 80, los jóvenes luchábamos por un mundo mejor. Era una juventud comprometida y reivindicativa. Y hoy a pesar de contar con una juventud mejor preparada, vemos que tienen menos actitud, compromiso social y político. Recuerdo aquella juventud preocupada por el progreso de la sociedad y su desarrollo, pero me temo que hoy, con más causas que nunca, no tenemos esa juventud rebelde y reivindicativa que nos facilite un avance solidario, humano, justo y equitativo. Me pregunto si desde todos ámbitos sociales, ¿existe compromiso para involucrarse; tomar partido y exigir de manera constante a nuestros dirigentes que trabajen por y para el pueblo y no para sus respectivos partidos políticos y también que afronten soluciones, de una vez por todas, a los graves problemas que sufrimos los españoles? Es un gran error dejar la política solo en manos de los dirigentes políticos. Porque si no nos comprometemos todos con los problemas del país –desde la parcela social– y a nuestros dirigentes les exigimos mucho más, ya estamos comprobando por dónde y hacia dónde nos lleva la clase política actual.

Cartas a la directora