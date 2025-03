¿Hasta cuándo?

Comenta Compartir

En Badajoz nos encontramos inmersos en un posible cambio de época, lo que significa estar frente al futuro y no saber cómo será. El desbarajuste ... de estos últimos carnavales no hace sino ratificar la mala gestión de nuestro alcalde. Yo siempre he tenido claro que un buen alcalde sería aquel que, a la vez que mantiene la ciudad en funcionamiento, es capaz de ir transformando la realidad ante los nuevos retos que se vayan presentando, y lo que se requiere para abordar estos retos es tener un talante progresista y abierto para dar nuevas respuestas al atender esas realidades cambiantes, para que Badajoz encare el futuro con buenas perspectivas. Y para conseguirlo se requieren representantes municipales preocupados por mejorar la vida de sus conciudadanos, pero la de todos, y preocuparse por la calidad de la ciudad, con una mentalidad abierta y asertiva frente a la realidad global y local; con una conciencia de visión a largo plazo y una buena capacidad de gestión de los recursos públicos. Hasta ahora Gragera nos ha demostrado ser un administrador mediocre, incapaz de optimizar recursos y cuidar la comunidad. Y empezamos a estar hartos de oportunistas que impostan sonrisas solo para lucirse como interesados por y ante los vecinos. Por lo que debemos recordarle que fue elegido para trabajar por todos los pacenses, no para posar. Necesitamos representantes municipales que tengan una magia mental, en relación a los problemas que azotan todos los rincones de Badajoz, y que demuestren ser capaces de generar soluciones sostenibles.

