Hay que escuchar a los ciudadanos

Hemos de escuchar a la ciudadanía para solucionar los problemas, no para crearlos o aumentarlos. Nuestra bandera debe ser la calma, la esperanza, el cariño ... y la ternura frente al ruido, las mentiras y la crispación; y necesitamos reconectar a la gente con la política para impedir la resignación y, desde la responsabilidad, debemos hacer participar a las personas para que sean protagonistas de su futuro. La izquierda transformadora siempre trabaja combinando la presencia en las instituciones con el contacto directo en la calle y con su gente; tomando temperatura de los problemas que les afectan, sus preocupaciones, anhelos y esperanzas. En estos momentos de desafección y ruido en las instituciones y de una sociedad golpeada por la pandemia, la crisis económica y la guerra, más que nunca tiene sentido la escucha a la sociedad civil. Y la calma, la sensatez, el realismo y el análisis de las condiciones, junto el diálogo y la negociación, son situaciones que dan más oportunidades a la izquierda.

La democracia necesita a los partidos políticos y no podemos caer en la trampa –y menos en estas elecciones– de «solo personas, nada de siglas». La diferencia es que ahora, tras la demostración de una buena gestión de la crisis pandémica, con un gobierno de coalición y la izquierda en el poder, las cosas están cambiando. Y cuando llegue el momento electoral y demos voz a la gente, lo importante será el recorrido, el cambio, los objetivos y el programa de transformación; en definitiva, crecer en democracia, adaptando posiciones generosas para alcanzar los objetivos que se planteen. Para lo que, en estas elecciones, hemos de recuperar y recolectar la memoria de los barrios que se está perdiendo y casi nadie recoge. Porque sé que la experiencia me ha enriquecido y todo lo que he aprendido de la escucha, me ha permitido conocer y disfrutar todo lo que no encontré en libros o en centros educativos. Por eso, a todos los que ocupan cualquier tipo de escenario, quisiera invitarles a dedicarse a escuchar y a escucharnos, y así caminando y estando con la gente descubriremos muchas cosas y aprenderemos a incluir todo lo que pasa por la cabeza, sin juzgarlo o rechazarlo.