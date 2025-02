El dardo en la palabra

Comenta Compartir

Me voy a permitir que, como persona de cierta edad y político de convicción le diga a la próxima presidenta de nuestra autonomía, que me siento decepcionado porque escuché su alegato y al principio me sorprendió su actitud, ya que, proviniendo de un partido como ... el PP, sonaba a discurso novedoso. Me alegré al esperar un acercamiento democrático con una fuerza política conservadora que ofrecía razonabilidad, humanidad y sentido plural. Lo que ha ocurrido al final ha sido lamentable, porque lo que parecía aire limpio, a nivel europeo, se ha traducido en todo lo contrario. Volvemos a un pasado que creía superado. Me pongo en su lugar y le deseo que pueda aguantar, sufrir y justificar ante los extremeños, sus hijos y usted misma el giro que ha realizado al incumplir la palabra dada. Como docente me resultaría imposible argumentar y defender tamaña indecencia y siento que difícilmente –la que será nueva presidenta– podrá soportar el rechazo y evitar lo que piensen tantos extremeños sobre su falta de palabra, por más que quiera continuar justificando lo injustificable. El pueblo siempre recuerda y manifiesta que lo que mal empieza, mal acaba.

Cartas a la directora