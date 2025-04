¿Qué busca la derecha?

Comenta Compartir

Porque la subversión contra la II República practicó no solo exterminio dentro de un planificado ejercicio de represión y depuración. Aunque más significativo fue el ... exterminio de la memoria que dejó sin historia a los vencidos y además continuó haciendo pagar la fidelidad a los ideales republicanos llenando las cárceles de presos políticos. Más tarde se impuso un acuerdo tácito con un «pacto del olvido», confundiendo al olvido con el perdón de las atrocidades cometidas y no podemos olvidar que «justicia y olvido» son incompatibles. Necesitamos recordar que la cárcel, el destierro o la muerte fueron el precio pagado por algunos españoles defensores de la legalidad. De por vida, aquella experiencia marcó la vida de muchos y la desaparición de seres próximos. La memoria no alivia el sufrimiento, ni compensa la injusticia de su exclusión social. Porque últimamente estamos viendo a los «herederos» del franquismo, querer monopolizar la voz pública y excluir la de los que fueron vencidos. No hubo justicia ni reparación y ya va siendo hora, no solo rememorar aquel mundo sombrío y poder, de forma consciente, no excluirlo de nuestra historia y querer asumir como fue realmente nuestro pasado.

Cartas al director