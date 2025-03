Por un Badajoz igualitario y solidario

El espacio público debe ser la 'sala de estar' de la ciudad. Porque es necesario provocar la interacción que se genera entre la vida de ... los ciudadanos y los espacios existentes entre los edificios. Espacios públicos en condiciones y abiertos que fomenten la interacción entre los vecinos. Razones por las que hemos de rehabilitar espacios para andar, ambientes ajardinados para el disfrute y el descanso y carriles-bici que permitan y faciliten una población más saludable, actuaciones que hasta la fecha han sido desatendidas.

Como ciudadanos hemos de presionar para conseguir cambios concretos que perfeccionen y ayuden a la población hasta conseguir, por ejemplo, que ningún niño o mayor sufra un accidente porque haya suelos levantados, arquetas abiertas... o que personas en silla de ruedas no encuentren rampas adecuadas en sus desplazamientos.

Los últimos años contemplando, con ojos abiertos, todos los barrios de nuestra ciudad de Badajoz nos confirman la desatención hacia algunos de ellos en detrimento de otros privilegiados. No solo me refiero a las atenciones sino a la diferencia de dotaciones entre ellos. Por ello necesitamos expresar nuestra solidaridad, diseñando y gestionando espacios que permitan realidades alternativas para todos los ciudadanos –para todos–, y así contribuir a mejorar la educación ciudadana. A muchos mayores siempre nos ha preocupado el envejecimiento activo, no solo con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, sino también la participación social, cultural, familiar, cívica, económica y política lo que nos ha ido enriqueciendo nuestro aprendizaje a lo largo de nuestra vida.

Estamos convencidos de que la gente de todas las generaciones tiene su propia experiencia de vida y convencidos que quien camina en integridad puede estar confiado, pero el que pervierte su camino, por ser necio será castigado, porque sabemos que el odio produce más odio, mientras que la entrega y la solidaridad suele perdonar y produce satisfacción.

Luchemos pues por conseguir una ciudad igualitaria y solidaria para todos y sin marginaciones. Es necesario un cambio ya.