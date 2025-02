¿Astucias o bajezas?

Comenta Compartir

La derecha nos ha demostrado que cuando se desea que prevalezcan sus tesis u opiniones propias, en relación a las del adversario, utilizan argumentaciones desleales ... y engañosas, aún sabiendo que son absurdas o incluso que no tienen razón alguna sobre el asunto a discutir. Y para tener razón a toda costa, utilizan todo tipo de medios, lícitos o ilícitos. Desde argumentaciones falaces, sofismas, subterfugios, hasta ataques personales. En sentido aristotélico, esa dialéctica aporta la restauración del sentido de la técnica que se ocupa de todo menos de la verdad. No es producto de la razón sino de la voluntad de esas personas educadas en la malicia y la pugna por sobresalir. Es una técnica de aparente vivencia intelectual en la que la verdad no es el objetivo final, sino que sirve para generar apariencias y engaños, con tal de destruir los argumentos de quienes se opongan a sus intereses.

Las astucias, ardides y bajezas a las que recurren una y otra vez, con propósito de tener razón, vuelven a manifestar sus argucias y falacias argumentativas. Nosotros mismos, cuando discutimos, las utilizamos a veces si no tenemos argumentos convincentes para defender opiniones e ideas, demostrando, en esa situación, nuestra carencia de razón en aquello que pretendemos sostener y sobre todo cuando no queremos dársela al contrario. Si fuésemos honestos y quisiéramos que la verdad saliera a la luz, en todo debate lograríamos evitar esa innata vanidad que no se resigna a que pueda ser falso lo que argumentamos o verdadero lo del adversario. Como decía Maquiavelo: si en una discusión le doy la razón al adversario, mientras parece que la tiene, será difícil que él lo haga en caso contrario; por eso casi siempre se actúa o actuamos de la misma manera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora