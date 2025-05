Comenta Compartir

Todos debíamos saber que la protección medioambiental, el crecimiento económico y el progreso social debían ser elementos de la lucha para socializar la producción de ... riquezas y sus rentas, con una mirada puesta en asegurar el bienestar para todos, evitando presentarlos como dilemas o monedas de cambio y estableciendo conexiones entre organizaciones políticas, la sociedad civil y la gente común progresista. Y si no somos capaces de cumplir, a todos los niveles, las expectativas de la gente, desde el ámbito local al global, no podremos aplicar una agenda de transformación, generando los medios de producción y consumo sostenibles, buscando el pleno empleo e intentando erradicar la pobreza y el hambre. Y para eso deberemos mejorar la eficiencia de la economía, la cohesión, la justicia social y preservar el medioambiente. Porque los logros no se deberán medir por la eficiencia económica sino por el bienestar de las personas. Y, como socialistas, hemos de recuperar el papel de protagonistas y evitar que las personas se vean implicadas en conflictos, empobrecidas, contaminadas o dominadas por las élites ricas y omnipotentes. Con nuestras acciones podemos y debemos convencer a la gente que otro futuro es posible, porque, en caso contrario, la gente puede acabar por perder ideales y esperanzas.

Cartas al director