En estos momentos, es algo que nos planteamos como solución al problema catalán, que es histórico desde hace más de tres siglos. En su preámbulo, ... la Constitución establece garantizar la convivencia democrática ciudadana; por eso, cuando éste sea el motivo, permitiría una ley de amnistía, que no borra los delitos. Y si se volviesen a repetir acabarían siendo igualmente reos como de los que están vigentes. De otro lado aceptar la amnistía significa acatar la Constitución que es la que garantiza la medida, por ser una proposición de ley orgánica para la normalización política y social.

Esta iniciativa no será aprobada por el Gobierno sino por las Cortes Generales que es la expresión de la soberanía popular. Y no debemos olvidar que la ruptura de la legalidad se produjo con la sentencia sobre el Estatut, que produjo la tensión institucional, social y política que aún no ha desaparecido. Por eso la amnistía es un paso necesario para eliminar tensiones y evitar la desafección de parte de la población catalana.

Un paso valiente y reconciliador, pues todos los caminos a transitar deberán estar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional, y si ERC y Junts aceptan votar la norma, asumen que renuncian a romper la legalidad de manera unilateral.

Es fundamental crear las condiciones políticas, el diálogo y los cauces parlamentarios para buscar soluciones a esta cuestión política recurrente desde el siglo XVIII.

Ante el ruido y las algaradas que estamos sufriendo no podemos olvidar que son las Cortes Generales –donde está representada la soberanía popular– quien legislará y los jueces y tribunales aplicarán las leyes recurriendo, si es necesario, su constitucionalidad. También la oposición al Gobierno podría presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿dónde está la quiebra del Estado de derecho, de la democracia y de la separación de poderes?

Devolvamos a la política lo que nunca debió salir de la política, tendiendo puentes de entendimiento que faciliten normalizar la convivencia política y social tanto en Cataluña como en España.