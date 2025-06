Hacia adelante

Comenta Compartir

En la actualidad muchos viven mirando al pasado y no son conscientes de que la sociedad actual se ha modificado y busca una nueva estructura. ... Las izquierdas no han peleado plenamente por un avance de la mejora económica como gobierno progresista, y, tal vez por eso, se ha favorecido el aumento del núcleo ideológico de la extrema derecha. Como socialistas debemos rescatar el significado de militancia. Porqué militar es un acto de insistencia, persistencia, esperanza, y en definitiva una apuesta de futuro. Y es en los movimientos del partido y en los espacios de representación donde se deben discutir las estrategias concretas. Porqué hoy resulta imposible hablar de socialismo sin pensar en otro modelo de desarrollo. Y por eso no podemos olvidar que los socialistas, en nuestra militancia, debemos eludir los riesgos de la burocratización y la falta de democracia. Por ello hemos de mantener el recuerdo, valorando lo conseguido, reconociendo, deseando y admitiendo que lo importante es conservar las razones, muchas ideas y el esfuerzo de nuestro patrimonio acumulado. Al final hemos de comprometernos a añadir nueva savia para enriquecer el patrimonio que es de todos.

