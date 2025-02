Comenta Compartir

Que los españoles somos desagradecidos con nuestro pasado común y olvidadizos de nuestra historia y sus protagonistas no es ningún secreto. Algo que llama la atención allende los Pirineos es la profusión de estatuas y placas conmemorativas de grandes hechos y personajes, de leyendas «pro ... patria mori» y demás cursilerías romanticistas. En España, el débil nacionalismo liberal llegó tarde y fue incapaz de forjar una identidad común fuertemente cohesionada en torno a unos mismos símbolos, de aquí lo raquítico que se muestra el martirologio patrio, ahora también puesto en entredicho por otros nacionalismos de sustitución más reducidos y todavía más cutres. Los anglosajones, especialistas en esto de recrearse en sí mismos, dedican a cada hecho relevante, a cada anécdota histórica, a cada vil personaje, varias películas, cientos de libros, placas, estatuas y camisetas. Los aniversarios españoles no pasan nunca, en cambio, de algún que otro congreso para eruditos iniciados, sin mucho bombo ni repercusión (y menos política). Uno de esos personajes olvidados por la España de hoy es Juan Latino, cuya historia no sé cómo no se ha llevado a la gran pantalla o no se estudia en todas las escuelas hispanas.

En la Europa del Renacimiento, en la España de Felipe II, había esclavos, y no pocos, a pesar de que la mayoría de los libros lo silencien. Juan era uno de ellos: esclavo negro del duque de Sessa, traído desde África, siendo aún pequeño demostraba una gran inquietud por aprender y estudiar, lo que le llevó a convertirse, finalmente, en catedrático de la Universidad de Granada. Sí... un esclavo negro del siglo XVI, catedrático en Europa. Con una capacidad extraordinaria para el aprendizaje, fue el primer afroeuropeo que escribió literatura en latín. Gracias al amparo que le proporcionó el duque de Sessa, su valedor, llegó a un poseer una gran erudición en estudios latinos y a componer poemas para el mismísimo Rey Felipe ('La Austriada'), tan exitosos que Juan Latino es nombrado reiteradamente, y con cariño, por Cervantes y Lope de Vega. Luchando contra todos los prejuicios y obstáculos de la época, el esclavo se convirtió en «hombre libre», se doctoró y llegó al más alto escalafón académico rodeado de una aureola de prestigio. Felipe II, en agradecimiento a sus poemas patrióticos, ordenó que su retrato, hoy perdido, colgara en la galería de hombres ilustres del Alcázar de Madrid. Por si fuera poco, Juan se casó con una noble española de alta alcurnia, en lo que sería el primer matrimonio mixto, legal, de España; un país que era entonces, recordemos, una de las principales potencias esclavistas del mundo (la esclavitud no se aboliría en sus colonias hasta finales de XIX). Ahora que se habla tanto y tan mal de meritocracia no estaría de más recordar la figura de Juan Latino, el ejemplo de su esfuerzo y sus conquistas, de la singularidad excepcional de su caso en un país que comenzaba a construirse sobre las paradójicas convergencias del dogmatismo, el saber humanista y una incipiente tolerancia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY