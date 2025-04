¡Llenadnos, alcaldes!

Un puñado de extremeños vais a tener el honor de salir elegidos mañana alcaldes de nuestros pueblos. Os señalo bien: alcaldes de pequeñas poblaciones de ... Extremadura inmersas en el proceso de 'vaciado' y que padecen algunas carencias necesarias para una mínima calidad de vida. Retroceden, año tras año, en población e infraestructuras, ven emigrar a sus hijos en busca de trabajo... ciudadanos en fin que solo desean no ser discriminados con respecto de otros españoles, e incluso de otros extremeños. No sé si todos los que os presentáis sabéis para qué lo hacéis, pero interrumpid este grave desequilibrio. Llenadnos. Leo que en los próximos tres lustros España ganará más de 4 millones de habitantes, mientras que Extremadura seguirá perdiendo y quedará en poco más del millón, la segunda región con mayor caída de la nación. Y dentro de este desastre general extremeño, algunos de sus pueblos llevan la peor parte y se están vaciando, desapareciendo poco a poco.

Aunque el futuro no te vota querido alcalde, no pueden aún, sé solidario con ellos, con lo que les vamos a dejar. Mejora el futuro de tu pueblo tanto con infraestructuras básicas, como propiciando trabajo y cultura. Mejora los servicios de las zonas rurales. Escucha, sé accesible para que toda la vecindad se sienta cómoda. ¿Tienes claras las necesidades de tus vecinos dejando aparte la lluvia de promesas electorales de tu partido? Tu afiliación debería ser a tu pueblo que te ha elegido con esperanza y que te conoce personalmente. No más anuncios de dinero, prorrateos y políticas, traednos mejoras efectivas que nos vayan 'llenando' de nuevo y volver a hacer de nuestro pueblo un lugar idóneo para vivir. Evita traer a tu pueblo odios y polarizaciones creados artificialmente y que dificulten nuestra acción conjunta de 'llenado'. Con buenos modales y espíritu de servicio conseguirás una gestión eficaz. No intentes vivir de la política en tu pueblo exahusto, se pierde tiempo y se da la espalda a muchos de tus vecinos; vive para la política el tiempo que te toque estar.

Con la ilusión que debes sentir al ser elegido por tus vecinos intenta levantar la economía, fijar la población, hacer accesible y conectar la ciudad tantas veces aislada, facilitar la gestión municipal a los ciudadanos, sanear las endeudadas arcas del Ayuntamiento... Tanto que hacer, tanto para 'llenar' el pueblo, para llevarlo a un lugar lejos de su abandono. Llevarlo a un desarrollo económico y humano más rápido y firme, a ser más fuerte y reconocido entre las poblaciones importantes de la comunidad. Ahora está sucediendo lo contrario, será que los clásicos derrochaban razón al afirmar: las palabras, cera, las obras acero.