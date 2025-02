El «aggiornamento» y los profetas de la disolución

Comenta Compartir

Vivimos en una sociedad líquida, como la describiera el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, y desvinculada, de la que habla el político catalán Josep Miró i Ardèvol, caracterizada por el individualismo, que convierte nuestras relaciones en precarias, transitorias y muy volátiles. Los modelos no perduran, no ... echan raíces, por ello aparenta valer lo mismo una cosa que la contraria, los referentes se tambalean y la verdad se niega o se confunde con la intransigencia. El desarraigo es el fruto de la movilidad, no solo física, no hay seguridades porque lo nuevo fluye continuamente.

Nuestra generación ha conseguido modificar reglas de toda la vida. Hoy tardamos menos tiempo en llegar de Madrid a Nueva York que de Badajoz a Barcelona según el medio de transporte que utilicemos. Cualquiera de nosotros tiene en su bolsillo un móvil, al que calificar de teléfono es reduccionismo: es un ordenador con complementos que nos permite actualizar al minuto lo que ocurre en cualquier rincón del mundo y, al mismo tiempo, contar cosas escritas adornadas con vídeos, fotos y audio, que podemos distribuir al instante por los cinco continentes. En este mundo nuestro, lo queremos todo y lo queremos ya. No hay que esperar, la espera nos resulta incómoda, superada, antigua. Todo este cúmulo de cosas vienen a ser dificultades de carácter cultural para que enraíce y se extienda el Evangelio, cada vez es más difícil vivir la fe y, sobre todo, transmitir la fe a las nuevas generaciones. No todo lo actual es bueno ni malo por el hecho de serlo. Lo actual es, simplemente, lo último y, con demasiada frecuencia, confundimos lo bueno con lo que hay. Así las cosas, para un mundo intrascendente, que no cree o cree poco en la vida eterna, todo el partido se juega en esta tierra y tanto la ciencia como la tecnología nos proporcionan «avances» y nos regalan una vida terrena más cómoda. Igual que el siglo XVIII entronizó la razón, el siglo XX endiosó a la ciencia y el XXI, la tecnología. Si ya en el siglo II surgieron apologetas para defender la fe de los ataques paganos del momento, hoy florecen por doquier «apologetas de la disolución» que proclaman con júbilo indisimulado el fin de la fe cristiana repitiendo, casi miméticamente, argumentos preñados de sociología y ayunos de profundidad teológica: vigencia del celibato, ordenación de mujeres, adaptación a la mentalidad del momento… todo aventado por el desbordado etnocentrismo cultural que vivimos en Occidente. Suelen escapar a estos análisis otros elementos realmente importantes como la fortaleza de la fe en las comunidades cristianas, el compromiso de esas comunidades con fuerza transformadora de la realidad social o la esperanza que aporta la pertenencia religiosa a los bautizados. En estas cosas y otras semejantes se antoja que está la esencia de las fortalezas o debilidades, mucho más que en las convenciones al uso. La evangelización debe ser acometida en un lugar concreto y en un momento determinado, y este es nuestro mundo y nuestro momento. Créanme, no es el peor escenario de la historia. Atrás han quedado episodios que hoy consideramos imposibles y cismas que han quebrado la Iglesia católica. Este análisis no debe ser excusa para huir de un 'aggiornamento', un término italiano utilizado por san Juan XXIII y san Pablo VI en el Concilio Vaticano II, que podría traducirse por actualización o puesta al día. Como señalaba el arzobispo de Granada, el extremeño monseñor José María Gil Tamayo, en el prólogo del libro 'El día que me encontré con Dios', «el fenómeno de la secularización, iniciado siglos atrás pero especialmente llamativo durante el siglo XX, no es globalmente homogéneo ni hegemónico allí donde se presenta. Es más evidente en Occidente, donde nos movemos». Parejamente al empuje de la secularización, vemos la necesidad de Dios, la gente busca a Dios incluso sin saberlo porque el sentido de trascendencia empapa el alma humana. Recordamos en este punto lo que afirmaba san Agustín en sus Confesiones: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti».

