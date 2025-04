Votar y botar

Comenta Compartir

El presidente del Gobierno anunció hace unos días la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 23 de julio, pillándonos a ... pie cambiado y, lo que es peor, en pleno periodo vacacional. Parece una rabieta castigando a sus súbditos a que reconsideren su voto anterior; tener que ir de nuevo a votar y obremos en la dirección que persigue Pedro Sánchez porque si no se cumplen sus deseos, puede ser que nos vuelva a castigar teniendo que votar una vez más en Nochevieja, por ejemplo. Los afectados tendremos que ir planificando las consecuencias de ese día 23 de julio, haciendo viajes relámpago desde el pueblo, la playa, la montaña o vaya usted a saber dónde se le habrán escondido los electores para no estar en una mesa electoral ese día. Solo me queda una duda, saber si el señor Sánchez en su más íntimo e interiorizado interés pretende que lo boten.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director