Rutas de lectura

El aterrador panorama de desconocimiento de nuestras grandes obras literarias mermará las posibilidades recurrentes de nuestros adolescentes cuando tengan que enfrentarse a textos que tienen ... una base muy acentuada en estas obras literarias. Italo Calvino propone hasta catorce razones para leer los clásicos de las cuales destaco la enumerada séptima «los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el lenguaje o en las costumbres)». Por lo tanto, es una pena que nuestros referentes intelectuales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, junto a las consejerías pertinentes de cada comunidad no consensuen la formalización de un plan lector o será que ahí está el problema. La lectura dentro de una misma comunidad tampoco expone criterios unificadores, existiendo listas de libros de obligada lectura muy diferentes de un centro a otro.

Nuestra gran novela 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha', orgullo de las letras hispanas se nos muestra como una obra muy hablada y poco conocida; lo mismo podíamos decir de otras grandes obras de nuestra literatura como 'La regenta', 'El lazarillo de Tormes', 'La Celestina', 'Luces de bohemia', por citar algunas; lo interesante sería que todas ellas fuesen más habladas y más y mejor conocidas. Para llegar a ese punto de ser mejor conocidas y más comentadas han de fortalecerse una serie rutas, caminos, en sucesivas etapas prelectoras y lectoras hasta que autónomamente se disfrute con la lectura en general y de estas grandes obras en particular. Rutas, haberlas haylas; la CCM tiene programadas varias para conocer las aventuras y desventuras de este honrado caballero por tierras manchegas; aunque yo me quede con los recorridos que Javier Villafañe, titiritero argentino, propone por los caminos del caballero andante: no me refiero a esos caminos que nos enseñan molinos, ventas, posadas ni viajar de Salamanca a Toledo como Lázaro. La ruta, el camino para hacer lectores ha de pasar por estados, secuencias presumiblemente amenas y agradables comenzando con las primeras nanas, pasando por los cánticos que acompañan al niño en su infancia. Tengo que hacer una apreciación, es una pena que haya perdido la jerga que unía infancia y juego. Hasta la llegada de la adolescencia, donde la lectura parece cobrar autonomía, hay que seguir motivando con juegos colaborativos, narrando todos los cuentos, historias, leyendas posibles; leyendo libros con ellos, participando en lectura en voz alta, visualizando álbumes que contienen historias; en definitiva, acompañar en el proceso lector adaptado a la edad y currículo; sin olvidar la elección libre de un libro, permitir la escritura libre para mostrarla en el aula, elegir pasajes de ciertos libros y ayudarles en su lectura, lecturas de capítulos completos y lecturas de libros. A veces, estas actividades y prácticas lectoras serán costosas y el esfuerzo individual y solitario se hará largo, pero dichoso.

La profesora Rosa Navarro Durán nos da pistas muy interesantes en sus libros grabando el término «contar» en todos sus títulos: 'La Biblia contada para niños', 'La Odisea' contada para niños', 'La Eneida' contada para niños', 'El Quijote contado para niños', 'El lazarillo contado para niños', etc., publicados en la Editorial Edebé. Contar, narrar, relatar han de ser actividades previas a las historias referidas anteriormente de lectura autónoma. Isabel Escudero, extremeña de Quintana de la Serena, añade un nuevo elemento en su poemario 'Coser y cantar', editorial Lucinda. El cántico que acompañaba a las tareas rutinarias (lavar, coser, arar…) se manifestaba como el gran potencial de poesía popular que ejerce en la memoria individual y colectiva; mas antes de llegar a estas situaciones la madre, la abuela y, ocasionalmente, otras personas tuvieron la oportunidad de regalar a los más pequeños nanas, siendo o sirviendo como bálsamo de creaciones de espacios mnémicos entre el receptor y el emisor. Todo esto supone disfrutar de unos textos orales o escritos recibidos por nuestros niños de forma oral mayormente porque nuestros niños tienen el derecho, desde edad muy temprana, de haber oído todos los cuentos tradicionales en su versión original y otras historias creadas en la modernidad que se adapten sociológicamente al momento; eso sí, sin manipulaciones interesadas.

Hasta este momento parece que solo existan individuos pasivos respecto a su inmersión literaria y, aunque fuere así, su cuerpo, mente, espíritu se ha estado llenando de pautas creativas para enfrentarse a la lectura individual; disfrutar como parte de auditorio oyendo historias o de textos preparados para leer en voz alta o la recitación de un poema donde ese mundo oral se convierte en atmósfera inequívoca de un pequeño triunfo hacia la formación de lectores. La crítica literaria Felicidad Orquín aconseja que toda colección editorial debe comenzar con un libro de poemas. No serán los primeros títulos de un trabajo editorial, pero Gloria Fuertes, María Elena Walsh, García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti… deben estar presentes en esas colecciones de textos editoriales y en la bibliotecas que cada niño ha de poseer en su habitación porque sus obras son fruto, en muchos poemas, de la oralidad y la poesía popular fortaleciendo la capacidad de creación de los autores. La escuela, el instituto –me gusta más está denominación que nombrarlas como clase de educación primaria o secundaria– todavía no ha intervenido y debería hacerlo con un plan lector ejemplar que potenciase la lectura; pero este plan no existe. No hay unos textos consensuados en la ley de educación LOE ni en la posterior Lomloe que nuestros escolares tengan que leer obligatoriamente como ocurre en países de nuestro entorno; todo queda expuesto a la voluntariedad del profesor de turno o del departamento correspondiente. Los siguientes niveles educativos, ESO y bachillerato, tampoco contienen libros de obligada lectura de nuestra literatura llegando a obtener el título de bachiller sin haber leído más allá de unas páginas de nuestras grandes obras salvo si están inmersas en algún contenido del currículo.