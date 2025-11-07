Comenta Compartir

Gracias a las personas que pertenecen a la Bodega de Santa Marina y en especial a Javier Barrero, su director gerente por hacer posible Badajoz ... Wine Experience 2025, evento más importante en torno al vino del sudoeste español, que ha tenido lugar en el Palacio de Cristal de Hotel Río, también de agradecer por su acogida y gracias a las más de cien bodegas españolas y alguna portuguesa que permitieron a los asistentes degustar y aprender un poco más de la cultura del vino. Vinos para todos los gustos: blancos, rosados, tintos, licores, espumosos y en toda esta variedad los representantes de cada bodega con paciencia y conocimiento mostraban a los potenciales clientes sus características. Y todo para una causa solidaria de Mi Princesa Rett y la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura. Esperamos, Javier que no sea tu última iniciativa porque nos ayudas a entender un poco más del vino y ayudas solidariamente a distintas asociaciones.

Cartas al director