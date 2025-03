El tren Ruta de la Plata

No es la primera vez que acudo, desde mis distintas representatividades empresariales de la provincia de Badajoz, a las páginas de este periódico para denunciar ... las decisiones políticas que han sumido a las provincias del oeste en el desastre.

Una de ellas fue, cuando en enero de 1985 siendo ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Barón, el Gobierno de Felipe González condenaba al despoblamiento, la desertificación, el abandono y la precariedad a este oeste necesitado de casi todo.

Fue una estrategia bien calculada y programada de las instituciones. Hicieron un estudio según el cual para una pérdida de cien hubiese una recuperación de 34. Y el estudio dio que había una recuperación de 33. Lo cual me parece sumamente curioso y estimo que se estaba buscando con este estudio cerrar la línea de ferrocarril Ruta de la Plata.

Sobre todo cuando las empresas ALSA y Dainco pusieran en marcha inmediatamente una línea de viajeros Gijón-Sevilla, cuyos itinerarios discurrieron por la Ruta de la Plata con una buena rentabilidad, lo que demostró que no era la escasez de viajeros sino la mala gestión e inversiones de Renfe, necesarias para un buen y rentable funcionamiento.

No cabía en mi cabeza, en aquella época que, por un lado, se estuviesen haciendo inversiones de más de un billón de pesetas en ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y Sevilla y, sin embargo, se marginara a zonas como la de Palazuelos-Astorga que, por un déficit de unos cientos de millones de pesetas se impidiese a estos territorios cualquier posibilidad de desarrollo.

Puedo poner como primer ejemplo, a Extremadura: la región de menor desarrollo industrial, con menor renta per cápita y con mayor tasa de paro y emigración juvenil. Nuestro PIB es de 22.531 millones de euros, lo que la sitúa como la décimoquinta economía de España por volumen de PIB. En cuanto al PIB per cápita, que es un buen indicador de la calidad de vida, en nuestra tierra, en 2022 fue de 21.343 euros, frente a los 30.320 euros de PIB per cápita en España.

Pero lo más sorprendente, y lo que hoy me hace denunciar, una vez más, ante la opinión pública, es la asombrosa decisión del gobierno socialista que, en vez de solucionar el problema de nuestras comunicaciones, haya solicitado a la Unión Europea: «Eliminar de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) la conexión ferroviaria entre Astorga y Plasencia», o lo que es lo mismo renunciar a la posible financiación europea de este tramo de la Ruta de la Plata.

Y más cuando existe un estudio del tramo Plasencia-Salamanca, que incluye dos grandes puentes y un túnel, que no ha visto la luz. «Un proyecto que detalla que estos 120 kilómetros costarían 900 millones y dos tercios lo pondría Europa, si se nos incluyera en la Red Transeuropea de Transporte, costándole a España solamente 200 millones de euros.

Esta empecinada negativa, está sentenciando así la muerte definitiva de la Ruta de la Plata y la posibilidad de reabrir esta arteria de desarrollo. Es decir, la rotura de nuestra columna vertebral del crecimiento económico norte sur. ¿Esto por qué?

Casi nadie ha levantado la voz sobre este tema lo que, no siendo nuevo, pues han sido muy escasas las voces que en el pasado han reclamado este transporte tan imprescindible para la comunicación del oeste, ahora es verdaderamente imperdonable.

Nos estamos despoblando sin remedio, las empresas especulativas siguen apostando por la explotación del territorio y su desertización, nos colonizan: primero fueron los pantanos, después la energía nuclear y ahora los huertos fotovoltaicos, producimos materia prima (kilovatios) para que otras regiones produzcan con ella riqueza y empleo.

Extremadura y todo el oeste español ha de despertar, si no lo hace desde el impulso y la responsabilidad de nuestros políticos, lo haremos, lo estamos intentando ya, desde la sociedad civil estimulando el espíritu crítico de los ciudadanos para impedir que nuestra región termine por empobrecerse más, ante la permisividad de las instituciones y la pasividad de una sociedad adormecida.

Desde el Corredor del Oeste Ruta de la Plata hemos pedido: el inicio inmediato del Estudio de Viabilidad del trazado ferroviario de la Ruta de la Plata, comprometido en el Pitvi de 2012. E instamos al Gobierno, para que confirme a Europa la inclusión de la Ruta de la Plata en la Red Global de la RTE-T y la inclusión del tramo Plasencia-Salamanca en la Red Básica del Corredor Atlántico.

Juntos lo conseguiremos.