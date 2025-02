No les diría nada nuevo repitiendo los prejuicios, rancios y frescos, que se vierten sobre la competencia. Acumulación de prejuicios con los que carga la ... propia palabra desde el momento en que se pronuncia. «La palabra competencia no evoca en la ciudadanía sentimientos tan positivos como lo hacen, por ejemplo, las palabras equidad e innovación» (Juan José Ganuza y Joaquín López Vallés, 'Reformas para impulsar la competencia en España'. 2023. CNMC, Funcas).

No estaría demás, pues, que nos confirmemos en lo que es (no lo que no es) la competencia. En pocas palabras, la competencia efectiva en un mercado significa: 1) Por el lado de la oferta, que los productores de bienes y servicios tienen libertad en sus decisiones de entrada en el mercado y para el ejercicio de sus actividades. 2) Por el lado de la demanda, que la libertad de elegir de los consumidores les permite obtener lo que más se adecúa a sus necesidades o preferencias, con más calidad y al mejor precio.

Siempre que se den condiciones de libre elección, «la libertad de elegir», los precios coordinan las decisiones de producción y de consumo, la oferta y la demanda. Una coordinación de alcance tan amplio que ha llevado a comparar la función de los precios con la del lenguaje. Consumidores y productores se entienden por los precios. Lo mismo que aprendemos a hablar sin reparar en ello, nos servirnos de los precios sin que nadie nos tenga que explicar cómo funcionan o para qué sirven.

Alguien que descubriese de nuevas, maravillado, las ventajas, como consumidor, de elegir lo que más le satisface, con la mayor calidad (dado un precio) o con el menor precio (asegurada la calidad), sería como aquel burgués gentilhombre de Molière, pasmado porque «más de cuarenta años hace que me expreso en prosa sin saberlo».

Si no hay barreras de entrada al mercado, si tampoco hay barreras (dentro del mercado) al ejercicio de las actividades, serán los operadores, las empresas más innovadoras y eficientes las que asignen los recursos. La competencia efectiva en el mercado genera los incentivos para que las empresas innoven, adapten su organización, minimicen sus costes y maximicen su productividad, para mejorar su oferta. Por tanto, son los consumidores los que se benefician de que las empresas más capaces de atender sus gustos o necesidades asignen los recursos, que siempre son escasos.

Pero, claro está, la competencia no es el estado natural de la economía. Como ya descubriera Adam Smith: «Los comerciantes del mismo gremio rara vez se reúnen, siquiera para pasar un buen rato, sin que terminen conspirando contra el público o por alguna subida concertada de precios». Las empresas instaladas en un mercado no tienen ningún interés en que suba la presión de la competencia. Los menos eficientes son los primeros que piden al gobierno que levante barreras que les protejan de nuevos competidores; de hecho, que les permitan ser menos eficientes e innovadores, y aun así, disfrutar de suculentos márgenes de beneficio a costa de los consumidores, que no podrán elegir satisfacer sus necesidades o preferencias con mayor variedad y calidad de productos, o a menor precio. O, lo que viene a ser lo mismo, que comprarán más caro y de peor calidad.

De ahí que la defensa y promoción de la competencia sea una política pública. Son los poderes públicos los que tienen que defender a los consumidores de las tramas anticompetitivas organizadas entre empresas, o del abuso de la posición dominante de empresas en no pocas ocasiones favorecidas por el gobierno. Así mismo, son los poderes públicos los responsables del marco institucional y normativo para el funcionamiento competitivo de los mercados.

Y, sin embargo, la política que defiende y promueve un entorno competitivo que incentive a las empresas a mejorar la calidad y ajustar los precios, siempre en beneficio de los consumidores, no parece que goce de gran entusiasmo ciudadano. No, desde luego, si la comparamos con otras formas de intervención en la economía, como, por ejemplo, las subvenciones, que despiertan mayoritarios sentimientos de gratitud hacia el gobierno benefactor.

Disculpen si me excedo, pero estoy convencido de que, en la conversación pública de la ciudadanía extremeña, no prestamos atención suficiente o nos desentendemos de esas otras formas de intervención en la economía que afectan de lleno al bienestar y a la calidad de vida. Antes, tendremos que levantar el espeso velo que cubre, el tabú que maldice la «competencia». Sin prejuicios, en positivo, con optimismo, profundicemos sobre los beneficios de la competencia efectiva en los mercados de la economía regional. Debatamos sobre el ejercicio de los poderes públicos para incentivar que las empresas que operan en Extremadura sean más innovadoras, más eficientes y competitivas. Llamemos a las cosas por su nombre: por el buen nombre de la competencia.