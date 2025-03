En estos tiempos, cuando tanto y tantas palabras se banalizan, preventivamente, justifico la utilización del sintagma «cambio climático», referido, no a la primera acepción de ... clima: «conjunto de condiciones atmosféricas», cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella; sino a la segunda: «Ambiente (condiciones o circunstancias)», según el DRAE. Así, podemos sostener que el clima de negocios es el conjunto de condiciones o circunstancias de un sistema económico concreto, cuya acción compleja condiciona la existencia (natalidad, crecimiento y mortalidad) de las empresas sometidas a ellas.

Forman parte del ecosistema, universidades, escuelas de negocios, foros, seminarios, laboratorios, incubadoras, viveros y otras surtidas y variadas ofertas en 'ing' ('networking', 'coworking', 'coaching', 'mentoring' y un largo etcétera), que acompañan a los emprendedores, a quienes tienen o creen tener ideas «para cambiar el mundo». Si bien, con la idea no basta. La actividad empresarial necesita un plan de negocio, que tampoco es garantía de éxito. Es una condición necesaria pero no suficiente. En la «aventura empresarial» se presupone la carta de navegación y la audacia del piloto, pero puede naufragar cuando se lucha contra los «elementos», contra inclemencias del clima de negocios que podrían hundir a la Armada Invencible.

En el clima de negocios actúan condiciones muy heterogéneas: las intervenciones de los poderes públicos, el capital humano, el entorno digital, los instrumentos financieros disponibles, la reputación de las instituciones y, por último, pero más determinante, la actitud emprendedora, los empresarios realmente existentes. Puede parecer una obviedad, pero, por si acaso, constatemos que en una economía de mercado la figura del empresario es insustituible.

Si se dan condiciones de libre mercado, si las actuaciones administrativas (normativas y no normativas), garantizan las condiciones para que se produzca una competencia efectiva, por muy grandes que sean algunas empresas, se impondrá la soberanía del consumidor («el que paga, manda»). Al elegir lo que pagan de su bolsillo, los compradores están decidiendo cuáles son los planes de negocio que mejor atienden a sus demandas (los que más se adecúan a sus necesidades o preferencias, con más calidad y al mejor precio).

Así pues, la Administración no puede seleccionar en convocatoria pública cuáles son los mejores planes de negocio; es decir, no puede sustituir a los empresarios. Si bien, puede influir decisivamente en el clima de negocios, en los «elementos» a los que se enfrenta la empresa que navega con un plan de negocio.

En el clima de negocios subyacen, pues, las actuaciones de los poderes públicos. Con un criterio de eficiencia, entendemos que la mejor intervención del Gobierno en la economía es aquella que permite alcanzar sus objetivos a un coste mínimo para las empresas (que menos restringe la competencia entre planes de negocios). Es lo que se entiende por «mejor regulación económica».

Antes de seguir, para evitar malentendidos, o que se entienda mal, aclaremos que la mejora de la regulación económica no es mera desregulación (aunque en muchas ocasiones, interesadamente, se confundan). La competencia y la buena regulación no son incompatibles con la consecución de fines sociales (sanitarios, medioambientales o de otra índole). Estos fines, de hecho, resultan complementarios. Cuando existe un fallo del mercado u objetivos de interés general que el mercado no puede alcanzar por sí solo, una regulación adecuada puede ayudar a reproducir los resultados óptimos de un mercado en competencia, dando satisfacción a los objetivos de interés general.

El clima de negocios se puede gobernar y, en distintos niveles administrativos, se gobierna. Ni que decir tiene que las actividades empresariales en la economía extremeña vienen condicionadas por actuaciones en distintos niveles: Administración de la Unión Europea, General del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los Entes Locales. Aunque las intervenciones de los poderes públicos en la Unión Europea y en el conjunto de España nos vienen dadas, identifiquemos y reconozcamos el margen de «autonomía» de la Junta de Extremadura para impulsar reformas que favorezcan la continua adaptación del conjunto de condiciones y factores existentes que influyen en la actividad empresarial.

A diferencia del cambio climático en el planeta, sin forzar la comparación, pero aludiendo a la complejidad de los factores, el cambio climático en las actividades empresariales está al alcance de la administración de la Comunidad Autónoma. El clima de negocios en Extremadura mejorará mediante actuaciones que generen (y renueven) un marco normativo eficiente e instituciones eficaces, que simplifiquen y reduzcan las cargas y trabas a las empresas que operan en los mercados regionales, y eliminen barreras, para atraer inversores y empresas del exterior.

Por su naturaleza, el cambio climático al que nos referimos «no cuesta más dinero». Con mejoras en la regulación económica, eficacia y eficiencia en la Administración Pública, se puede cambiar el clima de negocios en Extremadura, el conjunto de condiciones del sistema económico para fomentar la natalidad, favorecer el crecimiento vigoroso y dar larga vida a las empresas de la economía extremeña.