España te quiere pobre, pero progresista

España es un país maravilloso. Tiene sol, vino, buena comida y hasta políticos que te miran a los ojos y te sonríen mientras te sablean ... la nómina. Es como un resort en ruinas: bonito por fuera, pero con cucarachas en cada rincón. Ser joven aquí es como tener suscripción premium al absurdo: pagas por todo, disfrutas de nada y, si te quejas, eres un insolidario neoliberal con complejo de Elon Musk. Aquí tener ambición está peor visto que comerte un chuletón en una feria vegana. Si ganas dinero, eres un explotador. Si quieres montar una empresa, sospechoso. Y si encima pides que te bajen los impuestos, te acusan de querer instaurar el esclavismo. El sueño español no es emprender, prosperar ni vivir bien: es sobrevivir sin molestar y, a ser posible, agradeciendo el sablazo. Trabajar en España es una gymkana fiscal. Te contratan por menos de lo que vale tu alquiler y cuando vas a hacer la declaración de la renta parece que estás resolviendo el cubo de Rubik de Hacienda. Pero no te preocupes, que todo es «por el bien común». Y no es solo que cobres poco: es que lo poco que cobras se reparte alegremente en nombre del «Estado del bienestar», ese ente mitológico que existe en los discursos pero que nadie ha visto. Porque tú vas al médico y te dan cita para dentro de tres meses, solicitas una ayuda y te piden hasta el grupo sanguíneo del fontanero de tu vecino. Eso sí, el Ministerio de Igualdad tiene presupuesto para hacer talleres de «inteligencia emocional aplicada al reciclaje».

¿Y las pensiones? Ah, sí. Ese castillo de naipes que todos financiamos como si fuéramos a disfrutarlo algún día. Pero 'spoiler': no. Nos exigen cotizar como si fuésemos a vivir hasta los 110, pero luego no hay plan ni reforma ni ahorro que suene a realidad. Tú cotiza, calla y no cuestiones nada, que ya se inventarán otro impuesto para tapar el agujero cuando esto reviente. La vivienda es el otro deporte extremo nacional. Quieres independizarte, pero un alquiler cuesta más que tu sueldo. Comprar es ciencia ficción. Y, mientras tanto, los mismos que bloquean licencias y asustan a propietarios con regulaciones estúpidas, te dicen que la culpa es «del mercado», ese ente malévolo que quiere que la gente viva en casas en vez de en comunas con nombre en inglés.

Y luego están los impuestos. Aquí si trabajas mucho, pagas. Si heredas, pagas. Si te mueres, tus herederos pagan. Si respiras, aún no, pero dales tiempo. Cada nuevo gobierno inventa una tasa, recargo, contribución solidaria con nombre bonito y efectos desastrosos. Y si te quejas, te sacan a un politólogo con coleta a explicarte que vives en el paraíso fiscal del sur de Europa. Eso sí, él ya se ha ido a vivir a Suiza, por coherencia, claro. La energía es otra maravilla. Pagamos la luz como si viviéramos en Marte, pero con molinos y placas solares que dependen de si hace viento o si el sol «está de buen humor». Y no se te ocurra decir que igual habría que considerar lo nuclear o lo pragmático: eso es herejía en la nueva religión ecologista. Tú apaga la calefacción y ponte un jersey mientras ellos cargan el Tesla con electricidad subsidiada. ¿Y los partidos? La izquierda vive atrapada en una novela soviética donde todo se arregla subiendo impuestos, creando observatorios y prohibiendo cosas. Si eres joven y quieres montar algo, te mandan a leer a Marx y luego te acusan de heteropatriarcal por abrir una cafetería sin menú vegano.

La derecha va con pies de plomo, no vaya a ser que alguien les acuse de querer cambiar algo. Se limitan a prometer que «gestionarán mejor», que es como decir que conducirán el coche mientras se sigue cayendo por el barranco. Reformar el sistema no, que da miedo. Mejor quedarse quietos con cara de tecnócrata serio. Y mientras tanto, tú estás viendo cómo se perpetúa un sistema que te exprime, te infantiliza y encima te dice que es por tu bien. Lo llaman redistribución, pero huele a saqueo. Lo llaman igualdad, pero solo reparte miseria.

España no necesita otra mesa de diálogo, ni más observatorios de lo obvio, sino bajar impuestos, abrir el mercado laboral, dejar de penalizar el ahorro, apostar por energía realista y reducir el tamaño de un Estado que ha engordado a costa de tu libertad y tu futuro. Lo demás es maquillaje con eslóganes inclusivos y subvenciones a cooperativas que hacen galletas con mensaje político. La justicia social sería dejarte en paz. Que, si quieres montar algo, lo hagas. Que, si quieres ganar dinero, no te persigan. Que, si quieres vivir mejor, no te acusen de insolidario. Porque no se trata de pedir permiso para prosperar, sino de recuperar el derecho a hacerlo. Y si a los 'pijoprogres' de Malasaña no les gusta, siempre pueden irse a vivir al campo, a escribir desde una yurta sobre lo mucho que odian el capitalismo... conectados a internet por fibra óptica subvencionada. ¡Qué cosas!