Badajoz sí funciona (y no es casualidad)

A veces uno se levanta, se toma un café, se asoma a la antigua Twitter y ve cómo el país parece en modo «crónica de ... un desastre anunciado». Crisis, líos, corrupción, escándalos, broncas parlamentarias, ministros más preocupados por las redes que por su ministerio, y decisiones económicas que parecen sacadas de una ruleta rusa. Y luego miras tu ciudad, Badajoz, y piensas: menos mal que aquí alguien ha decidido hacer las cosas bien. Badajoz es la ciudad con mayor libertad económica de España. Eso quiere decir que aquí se puede montar un negocio sin que te pidan el ADN del abuelo y un certificado de pureza fiscal y no te fríen a impuestos para luego colgarte una pancarta de «ciudad sostenible». Aquí te dejan hacer. Pero es que, además, la ciudad crece. La avenida de Elvas ya no es solo la frontera con Portugal y la ruta hacia Madrid: es un eje de expansión real. Un nuevo hospital, nuevos barrios, inversiones como Uninde, una universidad empresarial...

Lo curioso –y a la vez esperanzador– es que, mientras en muchas partes de España la juventud huye porque siente que su ciudad se ha quedado sin pulso, sin oportunidades y sin rumbo, en Badajoz la tendencia empieza a invertirse. Aquí no es raro conocer a alguien que ha decidido quedarse, o incluso a quien se ha marchado y ahora se plantea volver. Porque no da la sensación de que todo lo interesante esté fuera. Hay movimiento, hay ambición, hay un proyecto de ciudad que no se basa en nostalgias ni en subvenciones eternas, sino en construir algo real y tangible. Se nota cuando ves levantarse un nuevo hospital como el QuirónSalud, símbolo de que la inversión privada confía en esta tierra. Se nota cuando ves llegar empresas que vienen porque aquí encuentran lo que en otros sitios ya no: agilidad, apoyo y margen para crecer. Se nota cuando se celebran foros centrados en el talento joven, no para hacer postureo institucional, sino para poner sobre la mesa herramientas reales que permitan quedarse y progresar. Y se nota, sobre todo, cuando uno se da cuenta de que hay gente en el Ayuntamiento que piensa más allá del mandato, en futuro y en oportunidades para los próximos diez años. Con todo eso sobre la mesa, la idea de irse pierde atractivo. Madrid ya no parece tan brillante si el alquiler te come media nómina. Y Barcelona deja de ser el gran sueño si allí eres uno más entre millones. En cambio, mirar un piso en tu ciudad, imaginar montar algo propio, participar en lo que se está construyendo aquí... empieza a sonar como una opción sensata y emocionante. Pero no todo es trabajar y emprender. Porque luego viene el Carnaval (que no es solo disfrazarse, sino atraer a medio país), la Semana Santa (con su nuevo título internacional) y hasta vienen los de la Fundación Princesa de Girona a decirnos que aquí hay talento. Pues sí, lo hay. Lo que pasa es que aquí no se grita tanto y se curra más. Durante años, Extremadura fue tierra de resignación, de «bueno, es lo que hay». Pero en Badajoz alguien dijo «pues no» y empezó a hacer política de la buena: la que no da titulares de bronca, sino resultados que se ven en las calles. Mientras el Gobierno central sigue jugando al monopoly con nuestros impuestos, aquí se bajan impuestos, se invierte en patrimonio, se recupera la ciudad y se traen empresas. ¿Magia? No. Gestión. A veces me preguntan por qué no me voy. Pues por esto. Porque aquí no me siento rehén de un modelo que castiga al que arriesga. Porque veo que la ciudad se mueve, que la gente apuesta, que, si tienes una idea, no te van a mandar a Bruselas a pedir permiso. Porque Badajoz es una rareza en el mapa: una ciudad que va hacia adelante. Y viendo cómo está el panorama nacional, que Badajoz sea un ejemplo no solo da orgullo. Da esperanza.