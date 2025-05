Conservar e innovar

Comenta Compartir

Con ironía, el recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, decía que no le parece mal que le llamen «conservador», en la medida ... en que los cristianos debemos ser fieles al tesoro que se nos ha dado, pero la fidelidad cristiana es una fidelidad en camino, ya que Cristo no es del pasado, sino que vive hoy. Por eso genera continuamente novedad. «Todos tenemos cosas que conservar y tenemos cosas que innovar», dijo en esa ocasión monseñor Argüello, observando que algunas etiquetas llenas de prejuicios no sirven para describir la vida cristiana.

Cartas al director