El silencio de la naturaleza

Con el silencio del cuerpo también se hace en ocasiones apremiante la añoranza del silencio de la naturaleza. Es una añoranza salvadora. El hombre echa ... en falta el silencio del bosque, el silencio de los arrullos del mar y de la brisa del amanecer; el silencio del alborear y del atardecer. Cualquier ser humano necesita sumergirse en ese silencio vivo –¡qué bien lo cantó Federico García Lorca!: «El silencio profundo de la vida en la tierra / nos lo enseña la rosa / abierta en el rosal»– para llegar a redescubrirse hijo de Dios en Cristo Nuestro Señor, hermano de las restantes criaturas que con él pueblan la tierra, y de quienes ha de cuidar, en quienes se ha de gozar, a quienes ha de ayudar y proteger, de quienes ha de servirse y con quienes ha de compartir las alegrías y los sinsabores de cada día, amor y sufrimiento.

La grandeza del hombre, y su misterio, es tanta que ni el silencio del cuerpo ni el de la naturaleza son suficientes para que su alma y su espíritu alcancen a descubrir la verdadera dimensión para la que han sido creados por Dios. El hombre añora, de cuando en cuando, el silencio de los acontecimientos en los que participa y por los que está envuelto.

Silencio que le permite saborear la soledad necesaria para reconquistar el sentido profundo del vivir, y que le devuelve la conciencia de sí mismo, de su propio caminar, de no ser un número, ni siquiera uno más, dentro de un masa, de un conjunto de sus semejantes; y de no estar arrastrado por un rio de información, de acontecimientos que él no puede ni dominar ni dirigir, en los que ni siquiera está capacitado para intervenir de alguna manera, y que se limita pasivamente a soportar sin encontrar una salida adecuada.

En silencio ante lo que le rodea, el hombre comienza a saborear el aroma del silencio de su alma, anhelante de vivir en la eternidad para la que ha sido creado, y escucha el silencio del cielo estrellado, que le invita a descubrir la ciencia de su existir, y a desentrañar lo que está oculto por el silencio de vida y el silencio de muerte; por el silencio de paz y el silencio de guerra; en el silencio de alegría y en el silencio de tristeza: porque sólo en el silencio se descubre el sacrificio, y se llega incluso a amarlo.