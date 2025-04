El futuro de un universitario

Cuando se termina el bachiller y se piensa en ingresar en la universidad, la primera pregunta que surge es qué estudios universitarios se ha de ... elegir. Frecuentemente, las familias y los estudiantes analizan las diferentes alternativas con criterios de futuro profesional. ¿Hay muchas salidas profesionales cuando termine en la universidad? Este es el primer error que se comete. Aconsejo conocer algún estudio que nos facilite información, por ejemplo 'Presente y futuro de la formación y el empleo de los jóvenes'. También sería conveniente que antes de plantearse esa decisión se conteste a las preguntas de ¿cómo ser un buen profesional?, ¿cómo son los mejores universitarios?

Para elegir estudios universitarios se ha de tener en cuenta las ilusiones del estudiante. ¿A ti que te ilusiona, en qué te gustaría trabajar? Otro factor importante son las características personales: personalidad, actitudes ante el estudio, hábitos de lectura y para estudiar, cómo aprovecha las clases, los intereses y afecciones, etc. Me gusta decir la frase de que la experiencia confirma que no hay carreras con salidas, sino personas con salidas. Cuando una empresa va a contratar a alguien, lo más importante son las características personales. De tal manera que el currículum es una tarjeta de visita y que algunos dicen que tiende a desaparecer, lo fundamental es la entrevista de trabajo y el perfil de LinkedIn.

«Cuando un marinero no sabe su destino, todos los vientos le son contrarios» (Séneca). Efectivamente, cuando no se sabe a dónde se quiere llegar se produce una desorientación, desconcierto, desilusión y frustración. ¿Cómo evitar esto? La experiencia me dice que diseñando un proyecto profesional, que orienta y ayuda en la toma de decisiones y nos ayuda a mejorar como personas y como profesional. En definitiva, a tener una vida lograda, para lo cual hay que contestar a la pregunta ¿qué quiero hacer con mi vida?