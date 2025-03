Finlandia en la OTAN

Comenta Compartir

Finlandia ingresó en la OTAN en abril, en el 74 aniversario de la fundación de este organismo al que pertenecen 31 estados. Suecia, que espera ... ingresar en la cumbre que se celebrará en Lituania en julio, ha aprovechado para pedir a Hungría y Turquía, una vez más, que hagan posible su adhesión. La ampliación de las fronteras de la OTAN es un hecho, con independencia de la reacción rusa. El Kremlin creyó que la invasión de Ucrania paralizaría el ingreso de nuevos países en la OTAN. Sin embargo, esa lógica del miedo no ha dado buenos resultados porque a los finlandeses no les gusta que les digan «lo que podemos y no podemos hacer».

Cartas a la directora