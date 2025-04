Estado de conflicto

Comenta Compartir

Dentro de 10 días se celebran elecciones autonómicas y municipales y en esta campaña, una vez más, se hace evidente que las posiciones ideológicas de ... los partidos, bastante pobres, no nacen de una doctrina teórica. Son simples armas para la descalificación del contrario. En esta perspectiva incluso los hechos biológicos, como el sexo, se convierten en fórmulas al servicio de un combate que no reconoce objetividad alguna. Se está apreciando que la política de estos últimos años, especialmente la que se ha diseñado desde la mayoría que apoya a Sánchez, ha instrumentalizado la disolución de los vínculos sociales de modo que todo sea conflicto y que el conflicto solo sea resuelto por las instituciones. Pero las instituciones también han sido víctimas de un enfrentamiento que, a menudo, parece no tener límites. Desgraciadamente, en esas estamos.

Temas

Cartas a la directora